پاسخ مدیرعامل شمس آذر به ادعای فردوسی‌پور
مدیرعامل باشگاه شمس آذر ادعای عادل فردوسی‌پور را رد کرد.

به گزارش‌ ایلنا، عادل فردوسی‌پور در ادامه ادعای خود در خصوص پرونده رضایت‌نامه مجتبی فخریان مدعی شده بود که طی گفتگو با عباس اعلایی مقدم وی اعلام کرده که مبلغ واریزی از سوی باشگاه پرسپولیس بلافاصله از حساب این باشگاه به مقصد نامعلوم برداشته شده و تنها ۴ و نیم میلیارد از آن در حساب شمس آذر باقی مانده است.

موضوعی که خیلی زود با واکنش مدیرعامل شمس آذر مواجه شد و وی اعلام کرد که چنین بحثی را با مجری این برنامه مطرح نکرده و به واسطه تشویش صورت گرفته و ادعای کذب، باشگاه پیگیر این موضوع خواهد بود.

علایی مقدم گفت: در خصوص نحوه واریز و برداشت وجه  رضایتنامه مجتبی فخریان از سوی باشگاه پرسپولیس که در برنامه ۳۶۰ مطرح شد، ضمن رد ادعای مطرح شده از سوی مجری محترم آن برنامه، باشگاه شمس آذر این حق را برای خود قائل است که پیگیری لازم را انجام دهد.

