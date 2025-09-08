به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، در گفت‌وگو با برنامه فوتبال برتر از ورود مونیر الحدادی، مهاجم جدید این تیم، به ایران خبر داد. ساپینتو اعلام کرد که این بازیکن فردا به تهران می‌آید و پس از پشت سر گذاشتن مراحل اداری و تست‌های پزشکی، به تمرینات استقلال ملحق خواهد شد.

مونیر الحدادی، مهاجم ۳۰ ساله مراکشی-اسپانیایی که سابقه بازی در تیم‌هایی همچون بارسلونا، سویا، آلاوز و ختافه را در کارنامه دارد، با قراردادی دو ساله به ارزش ۲.۵ میلیون دلار به استقلال پیوسته است.

ساپینتو در این گفتگو تأکید کرد که جذب این مهاجم از اولویت‌های اصلی تیم بوده و از توانایی‌های چندمنظوره او ابراز خرسندی کرد. او افزود: «مونیر بازیکنی با تجربه بین‌المللی است و می‌تواند گزینه‌ای مؤثر برای تقویت خط حمله تیم باشد.»

انتظار می‌رود که ورود مونیر الحدادی به تهران، تحول بزرگی در خط حمله استقلال ایجاد کند و این بازیکن به‌زودی در ترکیب آبی‌پوشان به میدان برود.

