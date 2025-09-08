خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمربی ازبکستان:

ایران چه زمانی از داوری راضی بوده است؟

ایران چه زمانی از داوری راضی بوده است؟
کد خبر : 1683731
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی ازبکستان به اعتراضات داوری ایران بعد از پیروزی تیمش واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان بعد از پیروزی در فینال کافا ۲۰۲۵ مقابل ایران، به عنوان قهرمان این تورنمنت معرفی شد. تیمور کاپادزه، سرمربی تیم ملی ازبکستان، در نشست خبری پس از این پیروزی در پاسخ به اعتراضات ایران در خصوص داوری، کنایه‌ای تند به فوتبال ایران زد.

کاپادزه صحبت‌های خود را اینطور آغاز کرد:«قبل از هر چیز، پیروزی‌ام را به همه اعضای تیم تبریک می‌گویم. بازی دشواری بود. از پیش می‌دانستیم که کار ساده‌ای در پیش نداریم چون هیچ تیمی نمی‌خواهد بازنده باشد.»

این سرمربی ازبک در واکنش به اعتراضات ایران نسبت به قضاوت داوری گفت: «ایران چه زمانی از داوری راضی بوده است؟ این مسئله همیشه برای آن‌ها تکرار می‌شود. به هر حال، تصمیم‌ها با وی‌ای‌آر بررسی و اعلام شد. خود من در جریان تمام صحنه‌ها نبوده‌ام اما باید بگویم که در فوتبال ایران هم چنین اتفاقاتی زیاد رخ می‌دهد. مهم این بود که ما توانستیم پیروز شویم.»

کاپادزه سپس به عملکرد بازیکن خود، شومورودوف، که یک پنالتی از دست داد، اشاره کرد و افزود: «شومورودوف در شرایط خوبی بود؛ هم از نظر روحیه و هم رویکرد به بازی. ما با جدیت وارد این تورنمنت شدیم و او بازیکن باتجربه‌ای است که طبیعی است که انتظار بیشتری از او داشته باشیم.»

سرمربی ازبکستان در ادامه به تغییرات تاکتیکی تیمش در نیمه دوم اشاره کرد و گفت: «در ابتدای نیمه دوم اشتباهات زیادی داشتیم و ایران هم از آن‌ها خوب استفاده کرد. به نظرم باید عقب‌تر بازی می‌کردیم. بعد از آن تغییراتی دادیم و در وقت‌های اضافه با سبک متفاوتی ادامه دادیم.»

در نهایت، تیم ازبکستان توانست در فینال کافا ۲۰۲۵ پیروزی را از آن خود کند و کاپادزه با کنایه‌های خود پاسخ اعتراضات ایران را داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی