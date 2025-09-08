به گزارش ایلنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون در حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی خطاب به بازیکنان و کادر فنی گفت: خیلی خوشحال هستیم که در خدمت بازیکنان، امیر قلعه‌نویی و اینفانتینو رئیس فیفا هستیم. ایشان همیشه حمایت خوبی از فوتبال ایران داشته است. من مطلع هستم که ایشان چطور حمایت کرده است. از زمانی که اینفانتینو آمده است واقعاً کارهای خوبی مثل ساخت و ساز در کمپ تیم‌های ملی به کمک ایشان انجام شد و لازم می‌بینم در حضور بازیکنان از رئیس فیفا تشکر کنم.

وی افزود: بحث جام جهانی 2026 هم هست و مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید، وجود دارد، ولی با وجود ایشان هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. با اینفانتینو صحبت کردیم و گارانتی لازم را ایشان داده است که مشکلی برای جام جهانی پیش نمی‌آید. امیدوارم بتوانیم در جام جهانی خوش بدرخشیم. امروز هم مقابل ازبکستان خیلی خوب بودید و 10 نفره 130 دقیقه جنگیدید.

انتهای پیام/