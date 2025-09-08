شکست تلخ ایران مقابل ازبکستان؛
آمار نگرانکننده برای شاگردان قلعهنویی!
تیم ملی فوتبال ایران در فینال کافا با شکست ۱-۰ مقابل ازبکستان، نهتنها جام را از دست داد بلکه در آمار مسابقه نیز کاملاً مغلوب حریف شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری حساس برابر ازبکستان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد؛ شکستی که آمار بازی نشان میدهد با برتری مطلق حریف همراه بوده است.
در این دیدار، ایران تنها ۴۰ درصد مالکیت توپ داشت و موفق به ثبت ۵ شوت شد که فقط ۲ ضربه در چارچوب بود. در مقابل، ازبکها ۶۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و ۱۴ شوت به سمت دروازه ایران زدند که ۳ مورد آن در چارچوب بود.
ملیپوشان ایران ۸ خطا مرتکب شدند در حالی که ازبکها با ۱۸ خطا بازی فیزیکیتری ارائه کردند. دو تیم یک کارت قرمز دریافت کردند اما سهم ایران یک کارت زرد و سهم حریف دو کارت زرد بود.
این آمار نشان میدهد تیم ملی در زمینه مالکیت توپ، خلق موقعیت و دقت در حملات فاصله زیادی با حریف آسیایی خود داشت؛ موضوعی که میتواند زنگ خطری جدی برای ادامه مسیر شاگردان قلعهنویی باشد.