ازبکستان ۱-۰ ایران: حسرت، دستاورد بزرگ کافا

به گزارش ایلنا، دیدار فینال دومین دوره تورنمنت کافا، امروز (دوشنبه) از ساعت 18 بین تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در ورزشگاه المپیک تاشکند برگزار شد. این بازی پرحادثه در وقت‌های قانونی بدون گل به پایان رسید، اما هیجان واقعی در وقت‌های اضافه رقم خورد. درست در آخرین دقیقه وقت‌های اضافه نیمه دوم، یعنی دقیقه 120، علی جونوف قفل دروازه ایران را باز کرد و با همین یک گل، ازبکستان به مقام قهرمانی رسید!

شاگردان امیر قلعه‌نویی از همان دقیقه 5 بازی، به دلیل اخراج آریا یوسفی، مجبور شدند 10 نفره به مصاف حریف بروند. همین موضوع کار را برای ملی‌پوشان کشورمان بسیار سخت کرده بود. در نیمه اول، ازبک‌ها چند بار فشار زیادی به دروازه ایران آوردند و می‌توانستند به گل برسند، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

در نیمه دوم، ایران با وجود کمبود یک بازیکن، کنترل بازی را در دست گرفت و با حضور مهدی طارمی تلاش کرد به دروازه ازبکستان نزدیک شود. اما بازی در 90 دقیقه برنده نداشت تا همه چیز به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در وقت اضافه اول، ازبک‌ها توسط ارونوف صاحب یک پنالتی شدند، اما شومورودوف آن را از دست داد و نفس‌ها در سینه حبس شد! اما در آخرین لحظات وقت‌های اضافه دوم، در حالی که بازیکنان ایرانی خسته شده بودند و در یارگیری اشتباه کردند، علی جونوف با یک ضربه سر، دروازه ایران را گشود و رؤیای قهرمانی را از چنگ ایران بیرون کشید.

قضاوت داور قرقیزستانی در این بازی هم حاشیه‌ساز بود و صدای اعتراض کادر فنی و بازیکنان ایران را درآورد. داور چندین بار مجبور شد تصمیماتش را با کمک سیستم VAR تغییر دهد.

این شکست در حالی رقم خورد که ایران در دوره قبلی همین مسابقات، توانسته بود با یک گل ازبکستان را شکست داده و قهرمان شود. این بار اما ورق برگشت و جام در خانه ازبک‌ها ماند.

لیست کامل بازیکنان و حوادث بازی:

⦁ ترکیب ازبکستان: اوتکیر یوسوپوف (54 - ولادیمیر نظروف)، علی جونوف، خمرالیف، شوکورف (80 - موزگویوف)، خمروبکوف (80 - جمشید اسکندروف)، شاهمرادوف، عزیزبیک تورگون بویف (46 - ایگور سرگئیف)، فیض‌الله‌اف، علی‌کولف، کامیلف(102 - نورالدین داورونوف) و جیانوف (46 - اوستون اورونوف).

⦁ ترکیب ایران: پیام نیازمند، آریا یوسفی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، عارف آقاسی، علی نعمتی(106 - ابوالفضل جلالی)، محمد قربانی (46 - روزبه چشمی)، امید نورافکن، سامان قدوس (66 - علیرضا جهانبخش)، محمد محبی، شهریار مغانلو (31 - مهدی طارمی) و امیرحسین حسین‌زاده (16 - رامین رضاییان).

⦁ داور: نورزاد عبدی کاتریف از قرقیزستان.

⦁ اخطارها: رامین رضاییان و مهدی طارمی از ایران؛ فیض‌الله‌اف، علی جونوف (89) و نورالدین داورونوف از ازبکستان.

⦁ اخراج: آریا یوسفی (5) از ایران.

انتهای پیام/