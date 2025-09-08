اتفاقات داغ و حضور مهمان ویژه!
تساوی بدون گل ایران و ازبکستان در نیمه اول فینال کافا
نیمه نخست بازی پر از چالش برای ایران بود؛ از اخراج زودهنگام تا حملات پی در پی ازبکستان، اما دروازه ایران بسته ماند.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه، ساعت 18، در ورزشگاه المپیک تاشکند، تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان در فینال دومین دوره تورنمنت کافا به مصاف هم رفتند. نیمه اول این مسابقه هیجانانگیز، بدون اینکه توپی از خط دروازهها عبور کند، به پایان رسید، اما کم از حادثه نداشت!
ازبکستان با این نفرات به میدان آمد: اوتکیر یوسوپوف، علی جونوف، خمرالیف، شوکورف، خمروبکوف، شاهمرادوف، تورگون بویف، فیضاللهاف، علیکولف، کامیلف و جیانوف.
ترکیب ایران: پیام نیازمند، آریا یوسفی، محمدحسین کنعانیزادگان، عارف آقاسی، علی نعمتی، محمد قربانی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسینزاده.
* حادثه پشت حادثه برای ایران:
⦁ اخراج زودهنگام: هنوز 5 دقیقه از بازی نگذشته بود که آریا یوسفی از ایران، با کارت قرمز داور (نورزاد عبدی کاتریف از قرقیزستان) از زمین اخراج شد! این اتفاق، کار را برای تیم ملی کشورمان حسابی سخت کرد.
⦁ تعویضهای اجباری: بعد از اخراج یوسفی، در دقیقه 16، رامین رضاییان به جای امیرحسین حسینزاده وارد زمین شد. همچنین، شهریار مغانلو هم در دقیقه 31 جای خود را به مهدی طارمی داد.
⦁ اخطار: رامین رضاییان از ایران هم یک کارت زرد گرفت.
با 10 نفره شدن زودهنگام ایران، ازبکستانیها چندین بار روی دروازه ایران خطرناک ظاهر شدند، اما با خوششانسی و البته مقاومت بازیکنان ایران، هیچکدام از این موقعیتها به گل تبدیل نشد. در اواخر نیمه اول نیز، ازبکستان بار دیگر فشار زیادی آورد و نزدیک بود دروازه ایران را باز کند که باز هم موفق نشد.
نکته جالب توجه این فینال، حضور مهمان ویژهای مثل جانی اینفانتینو، رئیس فیفا بود که از نزدیک نظارهگر این بازی پرهیجان است!