تغییرات اجباری در خط حمله تیم ملی
حوادث غیرمنتظره در فینال کافا، تاکتیکهای قلعهنویی را بهم ریخت.
به گزارش ایلنا، نیمه اول فینال مسابقات کافا برای تیم ملی ایران پر از اتفاقات غیرمنتظره بود! هنوز بازی خیلی گرم نشده بود که شاگردان امیر قلعهنویی مجبور به تحمل اخراج و تعویضهای اجباری شدند. انگار این بازی قصد داشت همه را غافلگیر کند!
اولین اتفاق، اخراج زودهنگام آریا یوسفی با کارت قرمز بود که باعث شد رامین رضاییان به جای امیرحسین حسینزاده وارد زمین شود و بخشی از نقشههای کادر فنی به هم بریزد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد! در دقیقه 25، شهریار مغانلو، ستاره خط حمله ایران، با مصدومیتی ناگهانی روی زمین افتاد. تلاش کادر پزشکی بینتیجه ماند و با درخواست برانکارد مشخص شد که او هم نمیتواند به بازی ادامه دهد.
این مصدومیت ناگهانی، باعث شد مهدی طارمی که قرار بود این بازی را از روی نیمکت تماشا کند، خیلی زود و به اجبار وارد زمین شود و جای مغانلو را بگیرد.
در واقع، قلعهنویی قصد داشت با یک ترکیب هجومی متفاوت تیمش را به زمین بفرستد، اما یک اخراج زودهنگام و یک مصدومیت ناگهانی، باعث شد او حتی قبل از رسیدن به نیمه راه نیمه اول، دو بازیکن کلیدی خط حمله خود را از دست بدهد و برنامههایش را به کلی تغییر دهد. واقعاً فینالی پر از هیجان و البته چالش برای تیم ملی بود!