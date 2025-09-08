خبرگزاری کار ایران
پیام دلگرم‌کننده کریستیانو برای هوادار خردسال (عکس)

کریستیانو رونالدو پس از دیدار پرتغال مقابل ارمنستان، با انتشار پیامی احساسی اعلام کرد که یک دوست جدید پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، ستاره بی‌همتای فوتبال پرتغال، بار دیگر نشان داد که نه‌تنها در زمین، بلکه در خارج از آن نیز تأثیرگذار و الهام‌بخش است. در جریان پیروزی ۵-۰ پرتغال برابر ارمنستان، لحظه‌ای احساسی در تونل ورزشگاه ثبت شد که حالا واکنش زیبای رونالدو را به دنبال داشته است.

پیش از آغاز بازی، دوربین‌ها لحظه‌ای را ثبت کردند که رونالدو با یک پسر خردسال که به‌عنوان ماسکات کنار تیم ایستاده بود، صحبت می‌کرد و سعی داشت او را آرام کند. این کودک که به وضوح دچار هیجان و احساسات شده بود، با برخورد گرم و دلگرم‌کننده رونالدو مواجه شد. بعد از بازی، رونالدو با انتشار ویدیویی از این صحنه در حساب ایکس (توییتر سابق) نوشت: «دیروز یک دوست جدید پیدا کردم. بابت این همه عشق و حمایت هر روز سپاسگزارم. امیدوارم همه بتوانند دنبال رؤیاهایشان بروند.»

رونالدو در این بازی دو گل به ثمر رساند و  در دقیقه ۲۱ گل زد. سرمربی تیم ملی، روبرتو مارتینز، در پایان مسابقه گفت: «با این گل، انگار ژوتا هنوز با ماست.» این جمله اشاره‌ای بود به درگذشت اخیر دیوگو ژوتا، بازیکن لیورپول و تیم ملی پرتغال که باعث شده بود این دیدار حال‌وهوای خاصی داشته باشد.

با این دو گل، شمار گل‌های کریستیانو در دوران حرفه‌ای به عدد خیره‌کننده ۹۴۱ رسید. او و پرتغال اکنون خود را آماده می‌کنند تا در دیداری دیگر از مرحله مقدماتی جام جهانی، روز سه‌شنبه برابر مجارستان در بوداپست به میدان بروند.

