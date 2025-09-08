دیپای بالاتر از فنپرسی: ستاره هلند تاریخساز شد
ممفیس دیپای با دو گل در بازی مقابل لیتوانی، عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هلند را از رابین فنپرسی گرفت و نام خود را در صدر جدول گلزنان ملی ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، ممفیس دیپای با زدن دو گل مقابل لیتوانی، بار دیگر درخشید و با عملکردی خیرهکننده، تیم ملی هلند را به پیروزی ۳-۲ رساند. این ستاره ۳۱ ساله در جریان این دیدار حساس از مرحله انتخابی جام جهانی، نهتنها نقش اول پیروزی تیمش بود، بلکه رکورد تاریخی گلزنی برای لالههای نارنجی را نیز شکست.
دیپای که پیش از این بازی با رابین فنپرسی همتراز بود، در صدمین بازی ملی خود موفق شد گل شماره ۵۱ و ۵۲ خود را به ثمر برساند و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی هلند قرار بگیرد. فنپرسی با ۵۰ گل در ۱۰۲ بازی ملی، تا پیش از این رکورددار بود و پس از او نامهایی چون کلاوس یان هونتلار (۴۲)، پاتریک کلایورت (۴۰)، دنیس برکمپ و آرین روبن (هر دو با ۳۷ گل) به چشم میخوردند.
دیپای که این روزها در لیگ برزیل برای تیم کورینتیانس توپ میزند، پیشتر در تیمهای بزرگی چون منچستریونایتد، لیون، بارسلونا و اتلتیکومادرید بازی کرده بود. او که در منچستر ناکام بود، با درخشش در لیگ فرانسه و سپس حضور در لالیگا توانست مسیر حرفهای خود را بازیابی کند و اکنون در آمریکای جنوبی نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. او تاکنون ۱۵ گل در ۵۱ بازی برای کورینتیانس به ثمر رسانده است.
با توجه به تجربه و تواناییهای فنی دیپای، انتظار میرود رونالد کومان در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ حساب ویژهای روی این مهاجم باتجربه باز کند. حالا او نهتنها رکورددار گلزنی است، بلکه میتواند رهبر نسل جدید فوتبال هلند در مسیر بازگشت به روزهای اوج باشد.