هاکان حاضر بود دستمزدش را کم کند؛ اینتر اجازه نداد!

به گزارش ایلنا، هاکان چالهان‌اوغلو، هافبک ملی‌پوش تیم اینتر، تا آستانه پیوستن به گالاتاسرای پیش رفت، اما در نهایت این انتقال به دلیل مخالفت باشگاه ایتالیایی نهایی نشد. اوکان بوروک، سرمربی گالاتاسرای، در گفت‌وگویی که روزنامه گاتزتا دلو اسپورت منتشر کرده، از تلاش‌های دقیقه نودی باشگاه برای جذب این بازیکن خبر داده است.

بوروک گفت: «هاکان؟ ما هفته گذشته هم تلاش کردیم. او حتی حاضر شد از دستمزدش بگذرد تا به تیم بیاید. اما اینتر اعلام کرد فقط در صورتی او را می‌فروشد که مبلغی بالاتر از نرخ معمول پرداخت کنیم؛ حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون یورو. چنین انتقالی برای ما بسیار دشوار بود.»

چالهان‌اوغلو که هوادار گالاتاسرای محسوب می‌شود، در تابستان ۲۰۲۵ با شایعات زیادی درباره جدایی‌اش از اینتر مواجه بود. دو باشگاه بزرگ ترکیه، گالاتاسرای و فنرباغچه، برای جذب او ابراز علاقه کرده بودند، اما عدم ارائه پیشنهاد رسمی باعث شده بود مدیران نراتزوری موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ کنند.

در این میان، اختلافات رسانه‌ای میان چالهان‌اوغلو و لائوتارو مارتینز، کاپیتان اینتر، و همچنین مصدومیت دوباره او در جام باشگاه‌های جهان، به شایعات دامن زده بود. با این حال، هافبک ۳۱ ساله اخیراً اعلام کرده که قصد دارد در اینتر بماند و در فصل جدید برای قهرمانی سری‌آ بجنگد.

بوروک همچنین اشاره‌ای به تمایل ایلکای گوندوغان برای کاهش دستمزد جهت بازگشت به فوتبال ترکیه داشت و گفت:«هم هاکان و هم گوندوغان حاضر بودند برای پیوستن به گالاتاسرای فداکاری مالی کنند، اما اینتر تصمیم به فروش نداشت.»

با بسته شدن پنجره تابستانی، چالهان‌اوغلو فعلاً در ترکیب اینتر باقی خواهد ماند. نراتزوری در هفته آینده باید به مصاف یوونتوس برود؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در مسیر قهرمانی فصل جدید سری‌آ ایفا کند.

انتهای پیام/