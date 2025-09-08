کراسفیت بی سر و صدا از فدراسیون وزنه برداری جدا شد
تغییرات مهمی در سکوت خبری در فدراسیون وزنه برداری در جریان است.
به گزارش ایلنا، طبق آنچه که شنیده میشود، بازگرداندن و انتقال مجدد انجمن کراسفیت به زیرمجموعه فدراسیون همگانی و جدایی این انجمن از فدراسیون وزنهبرداری قطعی شده و دستور این انتقال نیز از سوی مقام عالی ورزش در دستور کار قرار گرفته است. اما این انتقال آرام و بیسروصدا در حال انجام است. در همین راستا نیز نواب نصیرشلال سرمربی پیشین تیم ملی وزنهبرداری که توسط سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری جایگزین سهراب آزاد شده بود از سوی فدراسیون وزنهبرداری مکزیک پیشنهاد سرمربیگری تیم وزنهبرداری این کشور را دریافت کرده و احتمالاً هدایت تیم ملی وزنهبرداری مکزیک را بهدست گیرد.
شرایط کراسفیت و رقابتهای مختلفی که در این مجموعه در طول سال انجام میشد، تقریباً پس از اقدام عجولانه مسئولین فدراسیون وزنهبرداری و تغییرات غیرکارشناسی که از صدر تا ذیل این انجمن در دستور کار قرار دادند، موجب شده تا فعالیتهای حرفهای و مسابقات مختلف داخلی و بینالمللی که کراسفیت داشت، به حالت تعلیق درآمده و چند دستگی در این مجموعه ایجاد شود.
برهمین اساس، اینطور به نظر میرسد، جدایی کراسفیت و بازگرداندن این انجمن به فدراسیون همگانی باعث شود دوباره نفس تازهای در آن دمیده شود و رویدادهای مختلف در این رشته پرطرفدار از سر گرفته شود. همچنین اینطور که شنیده میشود، علاقهمندی مکزیکیها به استخدام نواب نصیرشلال برای هدایت تیم ملی وزنهبرداری این کشور و رایزنیهایی که در این خصوص صورت گرفته است، حاکی از آن است که او نیز قید ادامه فعالیت با این شرایط بلاتکلیفی در مجموعه کراسفیت را زده و بهدنبال تجربهای جدید در حوزه مربیگری، اینبار خارج از مرزهای ایران در کشور مکزیک است.
به هر روی احتمالاً ماجرای این نقل و انتقالات هرچه باشد، بزودی باید منتظر این تغییرات در مجموعه وزنهبرداری، فدراسیون همگانی و کراسفیت باشیم. تنها ابهام ماجرا این است که چرا باید همه چیز در سکوت خبری و بیسروصدا انجام شود؟!