تراکتور درگیر غرور و حاشیه

تراکتوری‌ها برای رسیدن به قهرمانی در لیگ برتر، سال‌های طولانی را پشت سر گذاشتند و اتفاقاً در برخی از این سال‌ها تا یک قدمی جام قهرمانی هم رفتند، اما به راحتی آن را از دست دادند. فصل گذشته رقابت‌ها اما تراکتور متفاوت عمل کرد و توانست با تیمی منسجم و قدرتمند قهرمانی را از آن خود کند. این قهرمانی تراکتور با اطمینان خاطر رقم خورد و برعکس اغلب سال‌های گذشته که فاصله تیم قهرمان با تیم دوم چندان زیاد نبود، تراکتور توانست در فصل گذشته با فاصله خوبی از تیم دوم قهرمان شود. این قهرمانی با حضور قدرتمند تراکتور در سوپرجام تکمیل شد و تراکتور نه تنها قهرمان لیگ برتر شد بلکه با شکست استقلال توانست سوپرجام را نیز تصاحب کند و قهرمان بلامنازعه فوتبال کشورمان شود.

این تیم با شروع بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، با وجود اینکه در نقل و انتقالات بسیار قدرتمند ظاهر شد و تمرینات و اردوهای خوبی را هم پشت سر گذاشت، در دو هفته نخست نتوانست به نتیجه مطلوبی دست پیدا کند و بسیار ضعیف نشان داد. این اتفاق در حالی رخ داد که تراکتور تقریباً همان تراکتور فصل گذشته بود. این تیم با جذب بازیکنان ستاره در فصل نقل و انتقالات و زیاد شدن قدرتش نشان داد که باز هم به دنبال قدرتنمایی در فوتبال کشورمان است، اما یک باخت و یک تساوی، حسابی تبریزی‌ها را شوکه کرد که اتفاقاً این شوک‌زدگی در حرف‌های مدیرعامل این تیم هم قابل مشاهده هست. زنوزی در این باره می‌گوید: «بازیکنان این تیم دچار غرور شدند و به همین علت نتوانستند نتایج لازم را کسب کنند اما با تدبیر اسکوچیچ شرایط را تغییر خواهند داد. به نظر من چند عامل وجود دارد، آقای اسکوچیچ بهتر می‌داند و تدابیر ویژه را در نظر گرفته است. ان‌شاءالله به امید خدا این مسائل در طول فصل اصلاح خواهد شد. بچه‌ها دو جام گرفتند و به نظرم یک خرده مغرور شدند و کمی عدم هماهنگی هم وجود دارد. بازیکنان از تمرینات فشرده پیش فصل درآمدند و طبیعتاً در ادامه فصل هماهنگ خواهند شد.»

اما به نظر می‌رسد تراکتور فارغ از غرور بازیکنان و شاید کادرفنی، مشکلات دیگری دارد که این گونه 5 امتیاز را در اول فصل از دست داده است. تراکتور با هدایت اسکوچیچ و با کمترین تغییرات در این تیم نسبت به فصل گذشته، به طور حتم باید بهترین نتیجه را در دو هفته گذشته کسب می‌کرد که به بدترین شکل ممکن این دو هفته برای تراکتور سپری شد. به نظر می‌رسد آنچه این روزها تراکتور را حسابی اذیت می‌کند و مهم‌ترین عامل ناکامی در این دو هفته است، بحث ورود بی‌حد و حصر این تیم در بطن حاشیه‌ها است.

تراکتور از یک طرف به طرز عجیبی درگیر پرونده بیرانوند است و همین موضوع این روزها به پاشنه آشیل تراکتور تبدیل شده است، از طرف دیگر موضوع ریکاردو آلوز هم این روزها حسابی تراکتور را به حاشیه برده است و اتفاقاً عدم حضور آلوز هم به هر دلیلی به تراکتور حسابی آسیب زده است. به طور حتم با شرایطی که برای تراکتور به وجود آمده، هواداران انتظار دارند تراکتور از عنوان قهرمانی‌اش دفاع کند. البته اگر شرایط تراکتور به حالت طبیعی باز نگردد و این تیم در هفته‌های آتی هم به روال همین دو هفته پیش باشد، باید منتظر انفجار در تراکتور بود، به طور حتم این شرایط حسابی آمپر تراکتور را بالا خواهد برد و این سخت‌ترین دوره مدیریت زنوزی در این تیم است.

