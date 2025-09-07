لیتوانی 2 -- هلند 3 ؛ سه امتیاز ارزمند در شب دبل دپای
تیم ملی هلند با نمایشی متزلزل به زحمت و با نتیجه 3-2 از سد لیتوانی گذشت. ممفیس دیپای با دبل در این مسابقه ناجی نارنجیها بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند در ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی به مصاف لیتوانی رفت و در دیداری پرحادثه با نتیجه ۳-۲ پیروز شد. شبی که هم با رکورد تاریخی ممفیس دیپای همراه بود و هم با لحظاتی پراضطراب برای شاگردان رونالد کومان.
نیمه اول؛ رکورد دیپای و بازگشت غیرمنتظره لیتوانی
بازی همانطور که انتظار میرفت آغاز شد. هلند با مالکیت بالای توپ فشار وارد میکرد و در دقیقه ۱۱ مزد برتریاش را گرفت. پاس دقیق کودی خاکپو به دیپای رسید و او با ضربهای زیبا گل نخست را به ثمر رساند. گلی که او را با ۵۱ گل به برترین گلزن تاریخ تیم ملی هلند تبدیل کرد.
حملات هلند ادامه داشت و در دقیقه ۳۳، کوئینتن تیمبر با ضربهای دقیق دومین گل هلند را به ثمر رساند تا همه فکر کنند کار لیتوانی تمام شده است. اما در همان زمانی که به نظر میرسید بازی در کنترل مطلق هلند است، غفلت مدافعان کار دست نارنجیها داد. در دقیقه ۳۶، گینیتیس روی یک ضدحمله گل زد و شش دقیقه بعد گیرادواینِس روی ضربه ایستگاهی نتیجه را ۲-۲ کرد. نیمه اول در حالی پایان یافت که کومان عصبانی و تیمش کاملاً متزلزل بود.
نیمه دوم؛ نجات با امضای دیپای
لیتوانی با روحیهای تازه از رختکن برگشت و حتی چند بار دروازه هلند را تهدید کرد. کومان با تعویضهای دفاعی و هجومی همزمان به دنبال تغییر جریان بازی بود. در دقیقه ۶۳، بار دیگر دنزل دامفرایس با سانتری دقیق زمینهساز گل شد و دیپای با ضربه سر گل سوم را به ثمر رساند؛ گل شماره ۵۲ او برای تیم ملی. دیپای به معنای واقعی کلمه ناجی هلند در این شب پراضطراب شد.
بعد از این گل، هلند فرصتهایی برای گلزنی دوباره داشت. خاکپو یک بار توپ را به تیرک کوبید و مالن هم گلی زد که خطا اعلام و مردود شد. در دقایق پایانی، فشار لیتوانی دوباره شدت گرفت و بارها توپ به محوطه جریمه هلند ارسال شد. دخالتهای فندایک، دیلیخت و تیمبر مانع از فروپاشی دوباره دروازه هلند شد و کومان با نگرانی لحظهبهلحظه کنار خط تیمش را هدایت میکرد. در نهایت هلند 3-2 پیروز شد تا با وجود نمایشی متزلزل به سه امتیاز مهم دست پیدا کند.