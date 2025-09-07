خبرگزاری کار ایران
ورزشگاه بازی استقلال خوزستان - استقلال تهران مشخص شد
سازمان لیگ فوتبال ایران زمان و محل برگزاری دیدارهای هفته سوم لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در برنامه برگزاری دیدارهای هفته سوم لیگ برتر تغییراتی اعمال  شد و زمان جدید سه مسابقه اعلام گردید.

بر اساس این اطلاعیه، دیدار استقلال خوزستان – استقلال تهران روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقه گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان در همان روز و در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به جای ساعت ۱۹، رأس ساعت ۲۰:۰۰ آغاز می‌شود.

در دیگر تغییر، بازی چادرملو اردکان – ملوان بندرانزلی روز شنبه ۲۲ شهریور در ورزشگاه تختی تهران با نیم ساعت جابه‌جایی نسبت به برنامه قبلی، رأس ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ در پایان تأکید کرده است که هماهنگی‌های لازم برای اجرای دقیق این برنامه با هیأت‌های فوتبال استان‌ها و دستگاه‌های مربوطه  انجام شده است.

