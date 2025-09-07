ورزشگاه بازی استقلال خوزستان - استقلال تهران مشخص شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در برنامه برگزاری دیدارهای هفته سوم لیگ برتر تغییراتی اعمال شد و زمان جدید سه مسابقه اعلام گردید.

بر اساس این اطلاعیه، دیدار استقلال خوزستان – استقلال تهران روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقه گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان در همان روز و در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به جای ساعت ۱۹، رأس ساعت ۲۰:۰۰ آغاز می‌شود.

در دیگر تغییر، بازی چادرملو اردکان – ملوان بندرانزلی روز شنبه ۲۲ شهریور در ورزشگاه تختی تهران با نیم ساعت جابه‌جایی نسبت به برنامه قبلی، رأس ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ در پایان تأکید کرده است که هماهنگی‌های لازم برای اجرای دقیق این برنامه با هیأت‌های فوتبال استان‌ها و دستگاه‌های مربوطه انجام شده است.

