ماشاریپوف از لیست استقلال خط خورد

به گزارش ایلنا، با پیوستن منیر الحدادی مهاجم مراکشی و سابق بارسلونا به استقلال، تعداد خارجی‌های این تیم به هشت نفر رسید. طبق قوانین لیگ برتر تنها شش بازیکن خارجی و یک آسیایی می‌توانند در لیست باشند و به همین دلیل نام جلال‌الدین ماشاریپوف به خاطر مصدومیت از فهرست کنار گذاشته شد.

با این حال مدیران استقلال در نظر دارند با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، درخواست افزایش سهمیه خارجی را مطرح کنند تا بتوانند از تمام گزینه‌های مدنظر خود استفاده کنند.

در حال حاضر استقلال این بازیکنان را به عنوان سهمیه خارجی در اختیار دارد: آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، دیدیه اندونگ، دوکنز نازون، موسی جنپو، یاسر آسانی و منیر الحدادی.

