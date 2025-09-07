آخرین قانون در مورد بازیکنان سرباز

به گزارش ایلنا، بر اساس ماده ۱۶ این لایحه، ورزشکارانی که حداقل دو سال متوالی پیش از مشمولیت در عضویت یک باشگاه ورزشی حاضر در بالاترین سطح رقابت‌ها باشند، می‌توانند با درخواست وزارت ورزش و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت سربازی خود را در باشگاه‌های ورزشی نیروهای مسلح یا سایر باشگاه‌ها با تأیید ستاد کل سپری کنند.

این تصمیم با هدف حمایت از ورزشکاران حرفه‌ای و جلوگیری از وقفه در دوران ورزشی آنها اتخاذ شده است اما در عین حال باتوجه به اینکه دو سال پیش از مشمولیت هم باید در یک باشکاه ورزشی گذرانده شود، جعل و تقلب را به حداقل خواهد رساند.

نکته مهم اینکه در مورد تاخیر در حضور در خدمت سربازی قانون جدیدی وضع نشده و حدنصاب ۲۸ سالگی هم که برای بازیکنان لیگ برتری و ۳۰ سالگی برای بازیکنان ملی‌پوش وجود داشت، دیگر اعمال نمی‌شود.

دو باشگاه ملوان و فجرسپاسی می‌توانند در لیگ برتر بازیکنان سرباز جذب کنند و نیروی زمینی هم در لیگ یک این امکان را خواهد داشت.

