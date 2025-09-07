پیام مدیر استقلال به ساپینتو: حالا نوبت توست!

به گزارش ایلنا، منیر الحدادی پس از جدایی از لگانس اسپانیا، برای تجربه‌ای جدید راهی ایران شد تا در استقلال، خط حمله‌ی این تیم را تقویت کند. استقلالی‌ها امیدوارند این ستاره در کنار سایر مهاجمان خارجی، فصلی درخشان را برایشان رقم بزند. در کنار الحدادی، بازیکنان بزرگی همچون آنتونیو آدان (دروازه‌بان سابق رئال مادرید)، داکنز نازون، یاسر آسانی، موسی جنپو، رستم آشورماتوف و همچنین استعدادهای داخلی مثل سعید سحرخیزان به استقلال پیوسته‌اند تا تیمی قدرتمند برای فصل جدید شکل بگیرد.

علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره استقلال، در پیامی خطاب به ریکاردو ساپینتو نوشت:«ریکاردو عزیز؛ ما کار خودمان را انجام دادیم. الان نوبت توست. پشتیبان تو و بازیکنان محبوبمان هستیم. #استقلال #قهرمان_آسیا» این پیام نشان‌دهنده اعتماد بالای مدیریت به مربی پرتغالی و انتظارات بزرگ از او برای هدایت تیمی پرستاره به سوی افتخارات است.

این پنجره نقل و انتقالاتی رویایی برای استقلال، با جذب بازیکنان باکیفیت در تمامی خطوط، نویدبخش فصلی متفاوت برای هواداران است. حالا همه منتظرند تا ببینند ساپینتو چگونه از این پتانسیل بالا استفاده می‌کند و آیا استقلال می‌تواند با این تیم پرستاره، به رویای قهرمانی آسیا جامه عمل بپوشاند یا خیر.

