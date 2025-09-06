آغاز طوفانی پرتغال در شب برد بی دردسر انگلیس

به گزارش ایلنا، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه اروپا شنبه شب از ساعت ۱۹:۳۰ با برگزاری ۲ بازی پیگیری شد.

در گروه K، تیم انگلیس با نتیجه ۲ بر صفر آندورا را شکست داد. کارلوس گارسیا (گل به خودی) در دقیقه ۲۵ و دکلان رایس در دقیقه ۶۷ در این دیدار برای انگلیس گلزنی کردند. انگلیس با ۴ برد از ۴ مسابقه با ۱۲ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم کرد.

در گروه F، تیم پرتغال در اولین دیدار توانست با نتیجه ۵ بر صفر برابر ارمنستان به پیروزی برسد و مقدماتی جام جهانی را با توپ پر آغاز کند. ژوائو فلیکس در دقایق ۱۰ و ۶۱، کریستیانو رونالدو در دقایق ۲۱ و ۴۶ و ژوآئو کانسلو در دقیقه ۳۲ در این دیدار برای پرتغال گلزنی کردند. پرتغال با این برد در صدر جدول گروه F قرار گرفت.

در دیگر دیدار این گروه، از ساعت ۲۲:۱۵، جمهوری ایرلند میزبان مجارستان است.

