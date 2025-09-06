آشنایی با خرید جدید استقلال: همه چیز درباره منیر الحدادی

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال تهران در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود، امروز رسماً از عقد قرارداد دو ساله با منیر الحدادی خبر داد؛ بازیکنی که نامش برای هواداران فوتبال اروپا یادآور روزهایی خاص در نوکمپ است. در ادامه نگاهی دقیق و کامل به کارنامه ورزشی و زندگی فوتبالی این بازیکن ۳۰ ساله خواهیم داشت:

مشخصات فردی

نام کامل: منیر الحدادی محمد

تاریخ تولد: ۱ سپتامبر ۱۹۹۵

محل تولد: ال اسکوریال، مادرید، اسپانیا

ملیت: اسپانیایی - مراکشی

قد: ۱.۷۵ متر

وزن: ۶۹ کیلوگرم

پُست تخصصی: مهاجم (وینگر/سنتر فوروارد)

آغاز دوران فوتبال

منیر در شهر ال اسکوریال مادرید از پدری مراکشی اهل الحسیمه و مادری اسپانیایی اهل ملیله متولد شد. او فوتبال را در باشگاه CD Galapagar آغاز کرد و سپس به DAV Santa Ana رفت. در ادامه آکادمی اتلتیکو مادرید جذبش کرد و او را به رده نونهالان رایو ماخادائوندا قرض داد. در آنجا با ۳۲ گل در ۱۶ بازی درخشید و توجه باشگاه‌های بزرگی چون منچسترسیتی، رئال مادرید، ختافه، اوساسونا و رایو وایکانو را جلب کرد، اما در نهایت راهی آکادمی بارسلونا (لاماسیا) شد.

درخشش در لاماسیا و تیم‌های پایه بارسا

درلاماسیا، زیر نظر گارسیا پیمنتا در پُست وینگر بازی کرد و در همان سال اول، با ۲۲ گل قهرمان لیگ جوانان اسپانیا و کوپا کاتالونیا شد. سال بعد در تیم زیر ۱۹ ساله‌های بارسا در لیگ جوانان اروپا (UEFA Youth League) با ۵ گل و ۳ پاس گل در ۶ بازی، نقش کلیدی در قهرمانی تیم داشت و خودش هم آقای گل شد.

ورود به تیم اول بارسلونا

منیردر یکم مارس ۲۰۱۴ برای اولین بار با بارسا B بازی کرد و در آوریل همان سال اولین گلش را به ثمر رساند. پس از درخشش در تور پیش‌فصل ۲۰۱۴ با ۴ گل در ۵ بازی، در ۲۴ آگوست همان سال مقابل الچه در لالیگا برای تیم اول بارسلونا به میدان رفت و گل زد. با این گل، رکورد جوان‌ترین گلزن بارسلونا در هفته اول لالیگا را به نام خود ثبت کرد. چند روز بعد در لیگ قهرمانان اروپا هم مقابل آپوئل قبرس بازی کرد. او در این تیم فرصت بازی با بازیکنان بزرگی مانند اینیستا، لیونل مسی و جرارد پیکه را پیدا کرد.

دوران حضور در بارسلونا و آمار

او در فصل ۲۰۱۵-۱۶ ، با ۸ گل در لالیگا و جام حذفی بهترین فصلش را سپری کرد. ابتدای فصل بعد، گلزنی در سوپرجام اسپانیا آخرین حضور پررنگ او در بارسا بود.

دوران قرضی در والنسیا و آلاوس

درآگوست ۲۰۱۶ با قرارداد قرضی و بند خرید ۱۲ میلیون یورویی به والنسیا رفت و ۷ گل زد. سپس به آلاوس رفت و با ۱۴ گل در ۳۷ بازی، بهترین دوران خود را در لالیگا تجربه کرد. پس از آن به بارسلونا بازگشت، اما فرصت زیادی پیدا نکرد و نهایتاً در ژانویه ۲۰۱۹ راهی سویا شد.

درخشش اولیه و افت تدریجی در سویا

سویا در ازای حدود یک میلیون یورو با منیر قرارداد بست. او در همان ابتدا گل‌های مهمی به ثمر رساند و در لیگ اروپا نیز گل صدم تاریخ سویا را وارد دروازه قره‌باغ کرد. با این حال به مرور با حضور لوک دی‌یونگ، اوکامپوس و یوسف النصیری به نیمکت رفت و از ترکیب اصلی دور شد. نهایتاً پس از ۳.۵ فصل، با ۲۵ گل در ۱۱۳ بازی، سویا را ترک کرد.

سفر کوتاه به ختافه، لاس‌پالماس و لگانس

الحدادی در تابستان ۲۰۲۲ به ختافه پیوست و پس از یک فصل جدا شد. سپس به لاس‌پالماس رفت و در فصل ۲۰۲۳-۲۴ در تمام بازی‌های لیگ حضور یافت و ۳ گل زد. در ادامه به لگانس رفت، اما پس از سقوط این تیم به دسته دوم، با استفاده از بند فسخ، قراردادش را فسخ کرد و حالا با استقلال تهران قرارداد بسته است.

تیم ملی: اسپانیا و سپس مراکش

منیر الحدادی ابتدا برای تیم‌های زیر ۱۹ و ۲۱ ساله‌های اسپانیا بازی کرد و حتی در سپتامبر ۲۰۱۴ برای تیم ملی بزرگسالان اسپانیا مقابل مقدونیه به میدان رفت. همین حضور او را از بازی برای مراکش محروم کرد. اما با تغییر قوانین فیفا، در سال ۲۰۲۱ اجازه یافت ملیت فوتبالی‌اش را به مراکش تغییر دهد. او در ۲۶ مارس همان سال برابر موریتانی برای مراکش بازی کرد و چند روز بعد اولین گلش را مقابل بوروندی به ثمر رساند. منیر الحدادی تاکنون ۱۱ بازی ملی برای مراکش انجام داده و ۲ گل به ثمر رسانده است.

انتهای پیام/