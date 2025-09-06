خبرگزاری کار ایران
تیم گل‌محمدی بالاخره برد
شاگردان یحیی گل‌محمدی که در دو هفته ابتدایی لیگ برتر هنوز امتیازی کسب نکرده‌اند، در دیداری تدارکاتی و در سه وقت ۳۵ دقیقه‌ای، پیکان را با یک گل شکست دادند.

به گزارش ایلنا، تیم فولاد خوزستان، تحت هدایت یحیی گل‌محمدی، در راستای آماده‌سازی خود برای رویارویی حساس با پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر، عصر روز شنبه در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم پیکان رفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد این تیم تهرانی عبور کند.

تک گل این دیدار را ابوالفضل زاده عطار برای شاگردان گل‌محمدی به ثمر رساند. این بازی دوستانه در سه وقت ۳۵ دقیقه‌ای برگزار شد تا هر دو تیم فرصت کافی برای ارزیابی بازیکنان و تاکتیک‌های خود را داشته باشند.

تیم گل‌محمدی بالاخره برد

تیم فوتبال پیکان که دوران آماده‌سازی خود را در وقفه لیگ برتر پشت سر می‌گذارد، با هدف ارزیابی تمامی بازیکنان خود وارد این میدان شد. سعید دقیقی، سرمربی پیکان، تیم خود را در هر سه وقت بازی با ترکیبی متفاوت به زمین فرستاد و به این ترتیب تمامی نفراتش فرصت بازی پیدا کردند. پیکان نیز خود را برای دیدار با شمس آذر قزوین در هفته سوم لیگ برتر آماده می‌کند.

این در حالی است که پیکان از دو هفته ابتدایی لیگ برتر توانسته چهار امتیاز ارزشمند کسب کند، اما فولاد خوزستان همچنان بدون امتیاز در پایین جدول قرار دارد.

