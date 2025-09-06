اوریه آماده تقویت خط دفاع پرسپولیس

به گزارش ایلنا، سرژ اوریه، مدافع با تجربه پرسپولیس، پس از حواشی اخیر درباره وضعیت سلامتی‌اش، اکنون آماده حضور در بازی‌های تیم است و هیچ مانعی پزشکی برای بازی ندارد.

مالک باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: «خودم شخصاً پیگیری کردم ، او هیچ مشکلی ندارد و می‌تواند در دیدارهای بعدی تیم حضور پیدا کند.»

این مدافع سابق تیم‌های پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام، با رفع حواشی، همچنان یکی از مهره‌های کلیدی پرسپولیس در ادامه فصل خواهد بود و حضور او برای تقویت خط دفاعی تیم اهمیت ویژه‌ای دارد.

با تایید وضعیت سلامت اوریه، هواداران پرسپولیس می‌توانند امیدوار باشند که تیمشان با ترکیبی قدرتمند و بدون نگرانی از غیبت بازیکن کلیدی، در مسابقات پیش رو حاضر شود.

