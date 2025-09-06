خبرگزاری کار ایران
اوریه آماده تقویت خط دفاع پرسپولیس

کد خبر : 1682794
طبق اعلام مالک باشگاه پرسپولیس مدافع باتجربه این تیم بدون هیچ محدودیت پزشکی در اختیار کادرفنی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، سرژ اوریه، مدافع با تجربه پرسپولیس، پس از حواشی اخیر درباره وضعیت سلامتی‌اش، اکنون آماده حضور در بازی‌های تیم است و هیچ مانعی پزشکی برای بازی ندارد.

مالک باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: «خودم شخصاً پیگیری کردم ، او هیچ مشکلی ندارد و می‌تواند در دیدارهای بعدی تیم حضور پیدا کند.»

این مدافع سابق تیم‌های پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام، با رفع حواشی، همچنان یکی از مهره‌های کلیدی پرسپولیس در ادامه فصل خواهد بود و حضور او برای تقویت خط دفاعی تیم اهمیت ویژه‌ای دارد.

با تایید وضعیت سلامت اوریه، هواداران پرسپولیس می‌توانند امیدوار باشند که تیمشان با ترکیبی قدرتمند و بدون نگرانی از غیبت بازیکن کلیدی، در مسابقات پیش رو حاضر شود.

انتهای پیام/
