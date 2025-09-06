تساوی پرسپولیس و مس رفسنجان در دیداری دوستانه

به گزارش ایلنا، تیم‌های پرسپولیس و مس رفسنجان امروز (شنبه) در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.

این بازی نخستین رویارویی رسول خطیبی و وحید هاشمیان به عنوان سرمربیان دو تیم لیگ برتری است، دو مربی که ۲۶ سال پیش در تیم هامبورگ آلمان هم‌بازی بودند.

قبل از آغاز مسابقه، این دو سرمربی برخوردی دوستانه با یکدیگر داشتند و دقایقی را به خوش‌وبش پرداختند.

در جریان دیدار، هر دو تیم فرصت‌هایی برای گلزنی داشتند اما توپ‌ها از خط دروازه عبور نکرد و بازی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر باشگاه‌های ایران به مصاف فولاد خوزستان خواهد رفت.

مس رفسنجان که از دو بازی ابتدایی خود موفق کسب یک امتیاز شده، در بازی سوم میهمان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود.

