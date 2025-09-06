خبرگزاری کار ایران
مالک پرسپولیس: هیچ محدودیت مالی برای جذب بازیکن نداریم!

کد خبر : 1682788
مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر حمایت کامل از پرسپولیس، گفت این باشگاه برای تقویت تیم در نقل‌وانتقالات با مشکل مالی مواجه نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، در حالی که پرسپولیس پس از جدایی چند بازیکن جای خالی برای جذب نفرات جدید دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های مختلف ادامه دارد، محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، اعلام کرد این باشگاه آماده تأمین منابع لازم برای خریدهای مورد نظر کادرفنی است.

او اظهار داشت: «از روز نخست مالکیت پرسپولیس، برای خودمان چارچوب مشخص کردیم. وظیفه ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا تیم دغدغه مالی نداشته باشد. همان‌طور که در صورت‌های مالی قابل مشاهده است، پرداختی‌های بازیکنان و کادر فنی بدون تأخیر انجام شده است.»

احمدی درباره انتقادها نسبت به عملکرد مدیریت باشگاه نیز گفت: «انتخاب بازیکن در حوزه وظایف ما نیست. این موضوع بر عهده سرمربی، مدیرعامل و هیئت‌مدیره است و باید در چارچوب بودجه مصوب صورت گیرد. وظیفه ما حمایت است، نه تصمیم‌گیری فنی. تاکنون هم هیچ‌گاه کمبود منابع یا خساست مالی از سوی بانک شهر وجود نداشته است.»

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به تجربه‌های گذشته افزود: «گاهی انتخاب‌ها براساس سلیقه مربیان بوده است. برای مثال، جذب سردار دورسون یا لوکاس ژوائو با اصرار سرمربیان وقت انجام شد، اما بعدها تغییر در کادر فنی باعث شد این بازیکنان جایی در تیم نداشته باشند و هزینه فسخ قراردادها به باشگاه تحمیل شود. به همین دلیل تأکید ما این است که هر خریدی با تأیید کادرفنی و تصویب هیئت‌مدیره انجام شود.»

انتهای پیام/
