وعده مالکان قرمز در روزهای پرحاشیه

دو ستاره بین‌المللی در آستانه پیوستن به پرسپولیس!

مدیرعامل بانک شهر و نماینده کنسرسیوم مالک پرسپولیس اعلام کرد که سرخ‌پوشان در روزهای آینده دو بازیکن آزاد با سابقه حضور در تیم‌های بزرگ جهانی را به خدمت خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا، مهدی احمدی با اشاره به سهمیه‌های باقی‌مانده پرسپولیس در نقل‌وانتقالات گفت: «ما دو جای خالی داریم و هیچ محدودیتی برای جذب بازیکن در این دو پست وجود ندارد. تأکید من این بوده که بازیکنان جدید باید در سطح جهانی باشند و برای احترام به هواداران با تجربه حضور در تیم‌های بزرگ به پرسپولیس بپیوندند.»

او ادامه داد: «لیست بازیکنان به ما ارائه شده و مذاکرات هم آغاز شده است. منتظر تأیید وحید هاشمیان و سپس طرح موضوع در هیئت‌مدیره هستیم. نکته مهم این است که بانک شهر باید قرارداد این بازیکنان را به‌طور کامل بررسی و تأیید کند تا تجربه‌های تلخ گذشته مثل جذب دورسون یا ژوائو تکرار نشود.»

مدیرعامل بانک شهر تأکید کرد که روند جذب این دو بازیکن کاملاً با هماهنگی هیئت‌مدیره و بر اساس ضوابط خواهد بود: «این بار برخلاف گذشته، جزئیات قرارداد از ابتدا بررسی می‌شود. اولویت ما انتخاب دو بازیکن آزاد است تا مشکلی از نظر حقوقی یا مالی ایجاد نشود و هواداران هم بتوانند با خیال راحت منتظر تقویت تیم باشند.»

با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس، سرخ‌پوشان تنها می‌توانند بازیکنانی را جذب کنند که در حال حاضر با باشگاهی قرارداد ندارند.

