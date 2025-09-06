خبرگزاری کار ایران
ادعای مالک: مدافع ایتالیایی را پرسپولیسی می‌کنیم

ادعای مالک: مدافع ایتالیایی را پرسپولیسی می‌کنیم
مالک باشگاه پرسپولیس خبر از مذاکرات جدی با یک بازیکن سرشناس ایتالیایی داد؛ مدافعی که سابقه حضور در یوونتوس و تیم ملی ایتالیا را در کارنامه دارد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر ساعتی پیش تأکید کرد سرخپوشان در حال جذب «دو بازیکن در سطح جهانی» هستند، اکنون مشخص شده که یکی از گزینه‌های اصلی در خط دفاعی قرار دارد؛ بازیکنی چندپُسته که می‌تواند در دفاع راست، چپ و حتی قلب خط دفاعی به میدان برود.

مهدی احمدی در ابتدا درباره برنامه نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس گفت:«ما تأکید کرده‌ایم که دو بازیکن جدیدی که قرار است جذب شوند، باید در سطح جهانی باشند. هدف این است که ترکیب تیم برای لیگ برتر و جام حذفی قدرتمندتر از همیشه باشد. حتی مذاکراتی با دو بازیکن اسپانیایی هم داشتیم، اما کادر فنی با توجه به شرایط سنی آن‌ها ترجیح داد سراغ گزینه‌های دیگر برویم.»

او درباره شایعات مربوط به حضور یک مدافع سرشناس خارجی توضیح داد:«با یکی از بازیکنان ایتالیایی وارد مذاکره شده‌ایم که سابقه بازی در تیم ملی ایتالیا و باشگاه یوونتوس را دارد. او بازیکنی است با قابلیت بازی در چند پست؛ هم در دفاع راست و چپ حضور داشته و هم تجربه بازی به عنوان مدافع میانی را دارد. چنین انعطاف‌پذیری می‌تواند به پرسپولیس کمک زیادی کند.»

احمدی در ادامه افزود:«همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، جذب بازیکنان باید با معیارهای مشخص و در سطحی باشد که بتوانند کیفیت ترکیب تیم را بالا ببرند. نمونه‌اش سرژ اوریه بود که با سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس و پاری‌سن‌ژرمن به پرسپولیس پیوست. حالا هم اگر شرایط فراهم شود، بازیکن ایتالیایی موردنظر می‌تواند دومین خرید بزرگ ما در خط دفاع  باشد.»

