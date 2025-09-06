به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در آستانه انجام یکی از جنجالی‌ترین نقل‌وانتقالات سال‌های اخیر فوتبال ایران قرار دارد. مالک باشگاه اعلام کرده است که قرمزپوشان در حال مذاکره با یک مدافع شاخص ایتالیایی هستند که سابقه بازی در یوونتوس و تیم ملی ایتالیا را دارد.

مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر و عضو هیأت‌مدیره پرسپولیس، تاکید کرد که جذب دو بازیکن جدید در دستور کار است و این بازیکنان باید در تراز جهانی باشند. او فاش کرد که مذاکراتی با دو بازیکن اسپانیایی انجام شده بود اما وحید هاشمیان به دلیل شرایط سنی آنها موافقت نکرد. در مقابل، تمرکز باشگاه اکنون روی جذب یک مدافع چندپسته قرار گرفته که می‌تواند هم در دفاع راست و چپ و هم در قلب خط دفاعی بازی کند.

طبق گزارش‌ها، گزینه اصلی پرسپولیس متیا دی‌شیلیو است؛ مدافع ۳۲ ساله‌ای که پس از سال‌ها حضور در میلان و یوونتوس، مدتی به صورت قرضی در المپیک لیون و امپولی بازی کرد و اکنون بازیکن آزاد است. دی‌شیلیو بیش از ۲۵۰ بار با پیراهن میلان و یوونتوس به میدان رفته و ۴۰ بازی ملی برای ایتالیا در کارنامه دارد.

ارزش کنونی او در ترانسفرمارکت حدود ۸۰۰ هزار دلار برآورد شده است؛ رقمی که برای بازیکنی با این سابقه، قابل‌توجه اما نه غیرقابل‌دسترس است.

پرسپولیس پیش‌تر سرژ اوریه، مدافع باسابقه ساحل عاج و سابق پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام را به خدمت گرفته بود و حالا در صورت نهایی شدن این انتقال، یکی از پرستاره‌ترین خطوط دفاعی سال‌های اخیر فوتبال ایران را در اختیار خواهد داشت.

باشگاه پرسپولیس تاکنون واکنشی رسمی به گمانه‌زنی‌ها درباره دی‌شیلیو نشان نداده، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که این انتقال می‌تواند به‌زودی به سرانجام برسد.

