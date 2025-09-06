جشنواره گل تیم ملی امید ایران مقابل کوام
تیم فوتبال امید ایران با برتری قاطع مقابل گوام به صورت موقت به صدر جدول رفت تا منتظر بازی امارات و هنککنگ باشد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال امید ایران عصر امروز شنبه و از ساعت ۱۸ به وقت تهران در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا برابر گوام به میدان رفت که این بازی با برتری ۶ بر صفر نمایندگان کشورمان همراه بود.
امید روانخواه در این بازی از ترکیب آرشا شکوری، محمدمهدی زارع، دانیال ایری، فرزین معاملهگری، سهیل صحرائی، علیرضا صفری، محمدجواد حسیننژاد (کاپیتان)، عباس حبیبی، محمدحسین صادقی، امیررضا شیخیراد و رضا غندیپور استفاده کرد.
تیمی که در نیمه نخست و در دقایق پایانی موفق به گلزنی شد تا با برتری خفیف یک بر صفر به رختکن برود. در این نیمه نخست علیرضا صفری در دقیقه ۴۲ و روی توپ برگشتی، با شوتی سرکش دروازه گوام را باز کرد تا کار در نیمه دوم برای امیدهای ایران راحتتر باشد.
در نیمه دوم، امیدهای ایران به مراتب بهتر ظاهر شدند و موفق شدند ۵ بار دیگر دروازه حریف را باز کنند. کسری طاهری در دقایق ۴۷، ۷۴ و ۷۸، سعید سحرخیزان در دقیقه ۸۴ و محمدجواد حسیننژاد در دقیقه ۹۰ دروازه گوام را باز کردند تا این بازی در نهایت با برتری ۶ بر صفر ایران خاتمه یابد.
با این نتیجه امیدهای ایران فعلا و قبل از بازی امارات و هنککنگ ۶ امتیازی شدند و در صدر جدول قرار گرفتند، امارات با یک بازی کمتر ۳ امتیازی است و تیمهای هککنگ و گوام نیز بدون امتیاز در ردههای بعدی قرار دارند.
با این شرایط امیدهای ایران برای صدرنشینی در این گروه باید به مصاف امارات در دیدار سوم مرحله گروهی بروند.
تیم ملی امید در آخرین دیدار خود روز سهشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۲۱ در شهر ابوظبی به مصاف امارات خواهد رفت.