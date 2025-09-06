به گزارش ایلنا، استقلال روز جمعه با انتشار خبر رسمی، بمب بزرگ نقل‌وانتقالات تابستانی خود را منفجر کرد. منیر الحدادی محمد، متولد سپتامبر ۱۹۹۵ در مادرید، با قراردادی دو ساله به جمع آبی‌پوشان تهران پیوست؛ ستاره‌ای که کارنامه درخشانی در فوتبال اروپا و تیم‌های ملی اسپانیا و مراکش دارد.

الحدادی فوتبال خود را از آکادمی بارسلونا آغاز کرد و در همان سال‌های نخست با درخشش در لیگ جوانان اروپا نگاه‌ها را به خود جلب کرد. او در سال ۲۰۱۴ اولین بازی رسمی‌اش را برای تیم اصلی بارسا انجام داد و در همان مسابقه موفق به گلزنی شد. در چهار فصل حضور در نوکمپ، هرچند فرصت ثابت چندانی پیدا نکرد، اما عناوین بزرگی چون قهرمانی در لالیگا، کوپا دل‌ری، لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه‌های جهان را تجربه کرد.

پس از حضور قرضی در والنسیا و آلاوز، دوران اوجش در آلاوز رقم خورد و سپس به سویا پیوست. در سویا طی چهار فصل ۱۱۴ بازی انجام داد و ۲۵ گل زد و به قهرمانی لیگ اروپا ۲۰۲۰ رسید. پس از آن، در ختافه و لاس‌پالماس هم بازی کرد و آخرین تیمش لگانس بود که فصل گذشته با پیراهن آن ۷ گل در لیگ اسپانیا به ثمر رساند.

در عرصه ملی نیز ابتدا در سال ۲۰۱۴ برای اسپانیا به میدان رفت اما با تغییر قوانین فیفا از ۲۰۲۱ به تیم ملی مراکش ملحق شد و بیش از ۱۰ بازی ملی و ۲ گل در کارنامه دارد.

استقلال در شرایطی این ستاره بین‌المللی را جذب کرد که پس از سقوط لگانس، او بازیکن آزاد محسوب می‌شد. هرچند آلاوز برای بازگرداندن او جدی بود، اما در نهایت باشگاه ایرانی توانست او را متقاعد کند تا پیراهن آبی‌پوشان را بپوشد. این انتقال را می‌توان یکی از تاریخی‌ترین خریدهای لیگ برتر ایران دانست.

