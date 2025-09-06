احمدی: نماینده مربیان پایه در تیم ملی نوجوانان هستم
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از اعتماد فدراسیون فوتبال قدردانی کرد و گفت امیدوار است نماینده شایستهای برای جامعه مربیان فوتبال پایه باشد.
به گزارش ایلنا ،ارمغان احمدی، سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران، درباره انتخابش برای هدایت این تیم، گفت: «در ابتدا باید بابت این انتخاب و افتخار خدمت به عنوان سرمربی تیم ملی که مسئولیت خطیر و مقدسی است، خدا را شکر کنم و از اعتماد ریاست محترم فدراسیون، اعضای هیئت رئیسه و علی تارقلیزاده، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال تشکر کنم. همچنین از جامعه فوتبال، به ویژه فوتبال پایه، که پس از قهرمانی تیم جوانان در کافا نگاهشان به فوتبال پایه تغییر کرد، سپاسگزارم. از باشگاه سپاهان نیز که طی ۱۳ سال مربیگری من در آکادمی این باشگاه با حمایت خود مسیر رشد بنده را هموار کرده، قدردانی میکنم.»
احمدی درباره برنامههای فنی و استعدادیابی تیم گفت: «در یک ماه گذشته جلسات متعددی با کمیته فنی داشتیم و برنامههای خود را ارائه کردیم. امیدوارم بتوانیم با حمایت جامعه فوتبال و فدراسیون، اتفاقات خوبی را برای تیم نوجوانان رقم بزنیم. یکی از چالشهای اصلی در سالهای گذشته، نحوه و شکل استعدادیابی بود. با حضور تارقلیزاده که سالها در AFC مسئولیت داشته و اشراف کاملی بر استعدادیابی در جهان دارد، جلسات خوبی برگزار کردیم و مدل استعدادیابی مطابق فلسفه فوتبال تیم بزرگسالان مشخص شد. شاخصهای استعدادیابی مدون و شفاف تعیین شده است.»
سرمربی تیم ملی نوجوانان افزود: «بر اساس شایستهسالاری و عدالت، نگاهی یکسان به کل کشور خواهیم داشت. هرچند زمان کمی داریم، زیرا از اول آذر مسابقات مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال به میزبانی هند آغاز میشود و باید از همین امروز کار خود را شروع کنیم.»
احمدی درباره تعامل با باشگاهها اظهار داشت: «در این سالها تجربه خوبی در فوتبال پایه کشور به دست آوردهایم و با شناخت کافی از باشگاهها، تعامل سازندهای با مدیران و مربیان آکادمیها خواهیم داشت. از همه باشگاهها درخواست دارم بازیکنان شایسته را به ما معرفی کنند و مطمئن باشند که نگاه یکسانی به همه باشگاهها خواهیم داشت.»
او در خصوص برنامههای تیم برای مسابقات مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا توضیح داد: «با توجه به همگروهی ایران با هند، لبنان، فلسطین و چین، در سه اردو بازیکنان استعدادیابی شده و بازیکنان رصد شده از لیگ به لیست نهایی اضافه خواهند شد. از ابتدای مهر مباحث فنی و تاکتیکی در تمرینات پیاده خواهد شد. همچنین دو اردو برونمرزی برای کسب تجربه بینالمللی بازیکنان برگزار میکنیم تا در مسابقات مقدماتی کیفیتی در شأن نام مقدس ایران ارائه دهند.»
سرمربی تیم ملی نوجوانان در پایان گفت:«من به عنوان نماینده مربیان فوتبال پایه در تیم ملی نوجوانان حضور دارم و امیدوارم با همدلی، همکاری و تلاش مشترک بتوانیم آینده روشنی را برای این رده سنی رقم بزنیم.»