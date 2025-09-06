کار سپاهان - تراکتور درباره ریکاردو به CAS کشیده شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، این باشگاه ضمن شفاف‌سازی درباره پرونده ریکاردو آلوز، اعلام کرد که طبق نظر مراجع حقوقی داخلی، مرجع رسیدگی به این پرونده فیفا و در نهایت CAS است و سپاهان آماده پیگیری پرونده از طریق این مراجع می‌باشد.

در اطلاعیه باشگاه آمده است: «پیش از تعیین تکلیف پرونده در مراجع ذی‌صلاح، هیچ مذاکره یا توافقی بین باشگاه سپاهان و تراکتور انجام نخواهد شد و باشگاه سپاهان به حکم حقوقی مرجع ذی‌صلاح تمکین خواهد کرد.»

این اطلاعیه همچنین تاکید کرد که جلسه پنجشنبه گذشته در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صرفاً برای استماع دیدگاه‌های حقوقی طرفین بوده و همان‌گونه که باشگاه تراکتور شکایت خود را در فیفا مطرح کرده، این مرجع و در نهایت CAS، مرجع قانونی رسیدگی به پرونده هستند.

سپاهان در بخش دیگری از اطلاعیه افزود:«این باشگاه با ریکاردو آلوز به عنوان بازیکن آزاد قرارداد بسته و پیش از مذاکره با سپاهان، آلوز به تراکتور، فدراسیون فوتبال ایران و فیفا اعلام کرده بود که فاقد قرارداد معتبر با تراکتور است. هرچند تراکتور مدعی ادامه قرارداد وی است، اما طرح شکایت آنها با عنوان «فسخ یک‌طرفه غیرموجه» در فیفا نشان می‌دهد که فسخ بازیکن را عملاً پذیرفته‌اند.»

در پایان، باشگاه سپاهان تأکید کرد: «ما از ورود به حواشی بی‌حاصل خودداری می‌کنیم و تنها مرجع قانونی را معتبر می‌دانیم و پرونده را با مستندات حقوقی محکم از آن طریق پیگیری خواهیم کرد.»

