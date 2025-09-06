اعلام ترکیب تیم ملی امید برای بازی با گوام

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران امروز شنبه و از ساعت ۱۸ به وقت تهران ، دومین بازی خود را برابر گوام در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳،سال آسیا برگزار می کند .

امیدرضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه وارد زمین کند :

آرشا شکوری ، محمدمهدی زارع ، دانیال ایری ، فرزین معامله گری ، سهیل صحرائی ، علیرضا صفری ، محمدجواد حسین نژاد (کاپیتان) ، عباس حبیبی ، محمدحسین صادقی ، امیررضا شیخی راد ، رضا غندی پور

