خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب تیم ملی امید برای بازی با گوام

اعلام ترکیب تیم ملی امید برای بازی با گوام
ترکیب تیم ملی امید برای بازی امروز با گوام اعلام شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران امروز شنبه و از ساعت ۱۸ به وقت تهران ، دومین بازی خود را برابر گوام در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳،سال آسیا برگزار می کند .

امیدرضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه وارد زمین کند :

آرشا شکوری ، محمدمهدی زارع ، دانیال ایری ، فرزین معامله گری ، سهیل صحرائی ، علیرضا صفری ، محمدجواد حسین نژاد (کاپیتان) ، عباس حبیبی ، محمدحسین صادقی ، امیررضا شیخی راد ، رضا غندی پور

 

