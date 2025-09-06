​ترنت در اتوبوس جشن قهرمانی، خبر انتقال به رئال را شنید!

به گزارش ایلنا، روز اول ژوئن، در حالیکه خیابان‌های لیورپول غرق در شور قهرمانی بودند و بازیکنان روی اتوبوس روباز، بیستمین قهرمانی لیگ را جشن می‌گرفتند، ترنت الکساندر آرنولد از سوی مدیران باشگاه فراخوانده شد تا خبری مهم را بشنود.

طبق گزارش تلگراف، مایکل ادواردز (مدیر اجرایی فوتبال لیورپول)، ریچارد هیوز (مدیر ورزشی) و مایک گوردون (رئیس گروه فن‌وی) او را کنار کشیدند تا اعلام کنند که پیشنهاد ۱۰ میلیون یورویی رئال مادرید پذیرفته شده و این مدافع انگلیسی راهی سانتیاگو برنابئو خواهد شد.

این اتفاق تنها چند هفته پس از آن رخ داد که آرنولد در تاریخ ۵ می، جدایی‌اش از لیورپول را پس از ۲۰ سال حضور در این باشگاه اعلام کرده بود. او این تصمیم را «سخت‌ترین تصمیم زندگی‌اش» توصیف کرده بود.

الکساندر آرنولد ۲۶ ساله از شروع فصل جدید لالیگا در ترکیب اصلی تیم ژابی آلونسو قرار گرفته و در هر سه برد مقابل اوساسونا، رئال اویدو و مایورکا بازی کرده است. با این حال، از فهرست تیم ملی انگلیس برای دیدارهای انتخابی جام جهانی برابر آندورا و صربستان خط خورد.

برنامه فشرده‌ای در پیش روی مدافع تازه‌وارد مادریدی‌هاست: آن‌ها روز ۱۳ سپتامبر به مصاف رئال سوسیه‌داد خواهند رفت و سپس ۱۶ سپتامبر در آغاز لیگ قهرمانان، میزبان مارسی خواهند بود. یکی از جذاب‌ترین بازی‌های مرحله گروهی برای آرنولد اما قطعاً ۴ نوامبر خواهد بود؛ جایی که باید برای اولین بار با پیراهن رئال به آنفیلد بازگردد و مقابل لیورپول صف‌آرایی کند.

