​پیام احساسی بکام درباره لیونل مسی

دیوید بکام با انتشار پیامی در ستایش از لیونل مسی، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده او در تیم ملی آرژانتین را افزایش داد. این در حالی است که فوق‌ستاره ۳۸ ساله پس از بازی مقابل ونزوئلا از احتمال خداحافظی‌اش گفت.

به گزارش ایلنا، لیونل مسی پس از دبل در پیروزی ۳-۰ آرژانتین مقابل ونزوئلا در چارچوب مرحله انتخابی جام جهانی، در پستی احساسی نوشت: «فقط خدا می‌داند آینده چه چیزی برایم رقم خواهد زد.» این جمله از سوی بسیاری به عنوان نشانه‌ای از خداحافظی احتمالی او از فوتبال ملی تعبیر شد.

در همین حال، دیوید بکام مالک مشترک باشگاه اینترمیامی و یکی از چهره‌های نزدیک به مسی، با انتشار پیامی در اینستاگرام، به شکل غیرمستقیم به آینده این فوق‌ستاره واکنش نشان داد. بکام نوشت: «شبی خاص برای انسانی خاص... همه‌چیز را به دست آورده، اما هنوز بیشتر می‌خواهد، نه برای خودش، بلکه برای کشورش... دیشب آرژانتین لئو را آنگونه که شایسته‌اش بود جشن گرفت. تبریک لئو.»

مسی درخشان‌ترین دوران ممکن را با تیم ملی آرژانتین پشت سر گذاشته است. از نخستین بازی ملی در سال ۲۰۰۵ تا تبدیل‌شدن به بهترین گلزن و بیشترین بازی‌کرده تاریخ تیم ملی با ۱۹۴ بازی و ۱۱۴ گل. او همراه با آلبی‌سلسته چهار جام معتبر کسب کرده که مهم‌ترین آن‌ها جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر بود؛ جایی که در فینالی فراموش‌نشدنی مقابل فرانسه، دو بار گلزنی کرد و نقش اول قهرمانی تیم لیونل اسکالونی شد.

تیم ملی آرژانتین در بازی بعدی خود باید روز چهارشنبه به مصاف اکوادور برود، اما مسی به‌دلیل مصدومیت احتمالی در این دیدار غایب خواهد بود. او از ۱۴ سپتامبر در دیدار اینتر میامی مقابل شارلوت به رقابت‌های ام‌ال‌اس بازمی‌گردد. اما هنوز مشخص نیست که شماره ۱۰ افسانه‌ای، برای جام جهانی ۲۰۲۶ باز خواهد گشت یا نه.

