به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا به‌طور رسمی اعلام کرد که قرارداد اوریول رومئو، هافبک باتجربه خود را فسخ کرده است. این بازیکن که محصول آکادمی لاماسیاست، تابستان ۲۰۲۳ پس از سال‌ها دوری به نوکمپ بازگشته بود اما هرگز نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی پیدا کند.

بر اساس گزارش «کوپه»، مدیران بارسا با این اقدام به‌دنبال آزادسازی فضای دستمزد برای ثبت نام وویچک شزنی، جرارد مارتین و رونی بردغجی در فهرست فصل جدید هستند. رومئو طی یک فصل حضورش در بارسلونا، ۳۹ بازی انجام داد که ۲۹ مورد از آن‌ها در لالیگا بود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بارسلونا همچنان با محدودیت‌های جدی در زمینه ثبت قراردادهای بازیکنان جدید مواجه است. در تابستان امسال نیز ثبت نام مارکوس رشفورد و خوان گارسیا با تأخیرهایی همراه بود. قوانین موسوم به «قاعده ۱:۱» در لالیگا، اجازه نمی‌دهد باشگاه‌ها بیش از میزان درآمد خود هزینه کنند و بارسلونا فصل گذشته با وجود کسب دوگانه (لالیگا و کوپا دل‌ری) نتوانست تراز مالی خود را مثبت نگه دارد.

با این حال تیم تحت هدایت هانسی فلیک شروعی امیدوارکننده در فصل ۲۶-۲۰۲۵ داشته و در سه بازی ابتدایی لیگ شکست‌ناپذیر بوده است. آن‌ها پس از برد برابر مایورکا و لوانته و تساوی با رایو وایکانو، حالا خود را برای اولین بازی خانگی برابر والنسیا در تاریخ ۱۴ سپتامبر آماده می‌کنند. چند روز بعد نیز نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان برابر نیوکسل در ورزشگاه سنت‌جیمزز پارک برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/