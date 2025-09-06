رکورد تاریخی ۱۴.۲ میلیارد یورو
تیمهایی که بازار نقلوانتقالات ۲۰۲۵ را به آتش کشیدند
در سالی که فوتبال جهان رکورد تازهای در حجم نقلوانتقالات به ثبت رساند، باشگاههای انگلیسی همچنان بر صدر ایستادهاند و تیمهای اسپانیایی از صف اول غایب ماندهاند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که نقلوانتقالات فوتبال در سال ۲۰۲۵ به اوج تاریخی خود رسید، گزارش جدید نهاد معتبر CIES Football Observatory تصویری دقیق از تیمهایی ارائه داده که بیشترین جابهجایی مالی را در این بازار پرهیاهو رقم زدند. طبق این گزارش، مجموع مبادلات نقلوانتقالاتی باشگاههای جهان در سال جاری به عدد بیسابقه ۱۴.۲ میلیارد یورو رسیده که نسبت به رکورد قبلی در سال ۲۰۲۳، رشد ۱۴ درصدی داشته است.
در این بازار، ۱۲۱ باشگاه موفق شدند مبادلاتی بیش از ۵۰ میلیون یورو (اعم از خرید یا فروش) انجام دهند، اما نکته قابلتأمل غیبت کامل تیمهای لالیگا در میان ۲۰ باشگاه نخست است؛ نخستین تیم اسپانیایی حاضر در ردهبندی، اتلتیکو مادرید در جایگاه ۲۱ قرار دارد.
تسلط مطلق لیگ برتر انگلیس
در صدر این جدول، سه تیم انگلیسی یکهتازی میکنند. لیورپول با مجموع گردش مالی ۷۵۵ میلیون یورو (۵۰۰ میلیون هزینه خرید و ۲۵۵ میلیون درآمد فروش) در صدر ایستاده، چلسی با ۷۵۴ میلیون یورو پشت سر آن قرار دارد و منچسترسیتی با ۵۵۶ میلیون یورو رتبه سوم را در اختیار دارد.
اما در بررسی تراز مالی، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. منچسترسیتی با تراز منفی ۳۶۹ میلیون یورو بیشترین زیان خالص را داشته، سپس آرسنال با ۳۶۶- و لیورپول با ۲۴۵- میلیون یورو قرار دارند. این ارقام نشان میدهند که تیمهای انگلیسی با وجود سرمایهگذاری عظیم، همچنان دچار ناپایداری مالی هستند.
صعود آرام و مثبت فوتبال فرانسه
در مقابل باشگاههای فرانسوی، برخلاف انگلیسیها، استراتژیای پایدارتر و سودآورتر را پیش گرفتهاند. تیم لانس با تراز مثبت ۱۱۳ میلیون یورو، لیون با ۱۰۸+ و موناکو با ۹۵+ میلیون یورو، سوددهترین تیمهای ۲۰۲۵ در بازار نقلوانتقالات بودهاند.
این نتایج گویای رویکردی حسابشده و مولد در مواجهه با بازاری متورم و پرخطر است.
تحرک بالا در ایتالیا
از نظر تعداد تراکنشهای همراه با هزینه، آث میلان فعالترین تیم ۲۰۲۵ بوده که ۳۷ خرید و فروش داشته. یوونتوس با ۳۳ تراکنش و چلسی با ۳۲ تراکنش در جایگاههای بعدی قرار دارند. این حجم بالا از فعالیت، بیانگر تلاش باشگاهها برای بازسازی یا تثبیت جایگاه فنی خود در سطح اروپا است.
غیبت اسپانیاییها در صف اول
در میان تیمهای اسپانیایی، اتلتیکو مادرید با مجموع گردش ۲۷۹.۵ میلیون یورو نخستین نماینده لالیگا است که در رتبه ۲۱ قرار دارد. پس از آن ویارئال با ۲۴۹ میلیون و رئال مادرید با ۲۱۰ میلیون یورو دیده میشوند.
با این حال، هیچ تیم اسپانیایی دیگری در میان ۵۰ تیم اول قرار ندارد؛ موضوعی که نشاندهنده کاهش نفوذ باشگاههای لالیگا در بازار بینالمللی و فاصله مالی فزاینده آنها با غولهای لیگ برتر است.