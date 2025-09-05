رحمان رضایی: انتظار پرفکت بودن از تیم تازه جمع شده غیرمنطقی است!

به گزارش ایلنا، رحمان رضایی، مربی تیم ملی فوتبال ایران، در برنامه شب‌های فوتبالی به تحلیل عملکرد تیم ملی و وضعیت بازیکنان پرداخت و درباره انتقادها و اظهارنظرها توضیحاتی ارائه داد.

رضایی در ابتدا گفت: «من صحبت‌ها را تایید می‌کنم و قبول دارم، انتقادها باید منطقی باشد و به تیم کمک کند. ما هم باید نقاط ضعف را بشناسیم و فرصت اصلاح بدهیم.»

او درباره اظهارات مهدی طارمی مبنی بر وجود مشکلاتی که تمرکز تیم را کمی بهم می‌ریزد، عنوان کرد: «درست است که مشکلاتی هست اما حاد نیستند و خود بازیکنان می‌توانند آن‌ها را مدیریت کنند. برخی مسائل ممکن است روحی یا فنی باشد. بسیاری از بازیکنان تجربه بازی‌های بین‌المللی ندارند و تازه دور هم جمع شده‌اند. ضمن اینکه تیم ۱۸ تغییر در ترکیب خود داشته است. اگر بخواهیم این مسائل را نادیده بگیریم و انتظار داشته باشیم تیم پرفکت و بدون نقص باشد، واقع‌بینانه نیست.»

مربی تیم ملی افزود: «تیم قطعاً نقص دارد، اما با تمرین و فرصت دادن به بازیکنان، همه چیز قابل اصلاح است. حتی تیم‌های بزرگ جهان هم هر روز در تمریناتشان سعی می‌کنند کیفیت خود را ارتقا دهند و بهتر شوند. ما هم باید همین مسیر را دنبال کنیم و با تلاش مستمر بهبود پیدا کنیم.»

رحمان رضایی درباره امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، گفت: «آقای قلعه‌نویی هم انسان است و ممکن است اشتباه کند. من خودم هم در کارم ممکن است خطا داشته باشم و حتی شما هم در حرفه‌تان اشتباه می‌کنید؛ این طبیعی است. مهم این است که با تمرین، برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر، این مسائل حل شوند و تیم پیشرفت کند.»

