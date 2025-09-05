خبرگزاری کار ایران
برزیل 3 - شیلی 0 ؛ سامبای مرگبار حریف را زمین گیر کرد
برزیل موفق شد در خانه 3 بر صفر شیلی را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، در هفته هفدهم مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آمریکا جنوبی برزیل موفق شد 3 بر صفر شیلی را شکست دهد.

برزیل شاید افت کند و شاید تا مدت زیادی نتواند شکوه تیم‌های افسانه‌ای خود در گذشته را زنده کند، اما تا وقتی استعدادهایی مثل همین استوائو ویلیان از معدن طلای استعدادهای این کشور بیرون می‌آیند، همیشه امید به آینده وجود دارد.

در شبی که استوائو ویلیان اولین گل ملی خودش را به ثمر رساند پاکتا و برونو گیمارش هم موفق به گلزنی شدند تا شاگردان کارلو آنچلوتی در برزیل بدون دردسر خاصی موفق شوند شیلی را شکست دهند.

 

