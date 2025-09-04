ایران ۲-۲ تاجیکستان: صعود شاگردان قلعه نویی به فینال

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹ امروز (پنجشنبه) در سومین بازی‌اش در مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در ورزشگاه حیصار شهر دوشنبه به دیدار تیم ملی تاجیکستان رفت و با تساوی ۲-۲ متوقف شد. محمدمهدی محبی (38) و محمد محبی (47) برای ایران و سامی‌اف (55) و زوئیر ژورابوئف (77) برای تاجیکستان گلزنی کردند.

تیم ایران با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به فینال صعود کرد. شاگردان قلعه‌نویی که سه بازی خود را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار کردند، باید دیدار فینال خود را دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان انجام دهند.

پیام نیازمند، آریا یوسفی (46 - مهدی طارمی)، عارف آقاسی، محمدامین حزباوی، علی نعمتی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی (46 - رامین رضاییان)، محمد محبی (90 - محمدحسین کنعانی‌زادگان)، محمدمهدی محبی (56 - علیرضا جهانبخش) و شهریار مغانلو (56 - علی علیپور) بازیکنان تیم ملی در مصاف با تاجیکستان بودند.

محمد قربانی و علیرضا جهانبخش نیز بازیکنانی بودند که با کارت زرد داور جریمه شدند.

تاجیکستان که در ترکیب خود از بازیکنانی مثل وحدت حنانوف، احسان پنشنبه، منوچهر صفروف و ... بهره می‌برد، در نیمه اول نتوانست در حضور تماشاگران خودی خطر آنچنانی روی دروازه ایران ایجاد کند، اما در نیمه دوم، با وجود اینکه با گل دوم ایران روبه‌رو شدند، اما چند دقیقه بعد یکی از گل‌های خورده را جبران کردند. تاجیک‌ها در ادامه با فشار تماشاگران خود نبض بازی را در اختیار گرفتند و توانستند روی اشتباهات بازیکنان ایران به گل دوم برسند.

قلعه‌نویی با فرستادن بازیکنان باتجربه مثل مهدی طارمی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش و ... سعی کرد کنترل بازی در اختیار ایران باشد اما خیلی این تاکتیک جواب نداد و نمایش ایران در نیمه دوم به مراتب ضعیف‌تر از نیمه نخست بود. این نخستین بازی در تاریخ مصاف تاجیکستان برابر ایران است که موفق به کسب امتیاز از ایران می‌شود.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در گروه B این رقابت‌ها، ابتدا تیم ملی افغانستان را با نتیجه 3 بر یک و در دومین بازی تیم ملی هند را با نتیجه 3 بر صفر شکست داده بودند. تیم ملی ایران در مجموع با زدن 9 گل و 3 گل خورده و با 7 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین راهی فینال تورنمنت کافا شد.

تیم ملی ایران در دوره قبلی تورنمنت کافا که برای نخستین بار برگزار می‌شد، با هدایت قلعه‌نویی قهرمان این رقابت‌ها شده بود.

انتهای پیام/