به گزارش ایلنا و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تیم ملی والیبال ایران برای آمادگی هر چه بیشتر در مسابقات قهرمانی جهان و برای سازگاری با شرایط آب و هوایی و همخوانی ساعت فیزیولوژی بدن ۶ روز زودتر از موعد مقرر در محل برگزاری مسابقات اردو خواهد زد و پس از استقرار در مانیل، تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز و دو دیدار دوستانه پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ برگزار خواهد کرد.

شاگردان پیاتزا روز ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) برابر اسلوونی و ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) مقابل آلمان به میدان خواهند رفت. این بازی‌ها با صلاحدید کادر فنی در راستای آخرین مرحله آماده‌سازی پیش از رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ طراحی شده است.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد و تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی باید با حریفان سرسختی روبه‌رو شود. روبرتو پیاتزا با توجه به حساسیت مسابقات قهرمانی جهان با مطمئن‌ترین ترکیب و بازیکنان پا به این آوردگاه جهانی خواهد گذاشت تا با تیم جوان اما با انگیزه خود برای آنچه در سر دارد، مبارزه کند.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان خواهند بود.

امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران هستند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور ۳۲ تیم به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی به مصاف حریفان خود می‌رود که برنامه مسابقات به وقت تهران به شرح زیر است:

۲۳ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – مصر

۲۵ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – تونس

۲۷ شهریور، ساعت ۱۳: ایران – فیلیپین

گفتنی است بهترین نتیجه تاریخ والیبال ایران در این مسابقات کسب رتبه ششم جهان در سال ۲۰۱۴ بوده است.

