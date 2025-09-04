دختران ایران به یکچهارم نهایی جام کاسپین صعود کردند
در رقابتهای دو نفره مسابقات بینالمللی جام کاسپین، چهار تیم ایرانی با پیروزی مقابل رقبای خود، به مرحله یکچهارم نهایی صعود کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در جریان رقابتهای دو نفره مسابقات بینالمللی جام کاسپین که روز ۱۳ شهریور برگزار شد، چهار تیم ایرانی موفق شدند با شکست حریفان خود، جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را کسب کنند.
تیم زهرا رباطی و فاطمه واعظیان با نمایش درخشان، تنها تیم باقیمانده از کشور آذربایجان، یعنی یغمور گولیوا و لیلا جمالزاده را از پیش رو برداشتند.
تیم پریا اسکندری و رومینا تاجیک نیز با بازی منسجم، مقابل ثنا حسنلوفرد و فاطمه مقدم به برتری دست یافتند.
در دیگر دیدارها، تیم فاطمه احمدزاده و ساره امینیان با شکست مبینا ندایی و مانیا یکرنگخانی، و تیم آرتینا آقاپور و هانا ملاکریمی با برتری مقابل آیدا عنایتی و فاطمهزهرا شمسآبادی به مرحله یکچهارم نهایی راه یافتند.