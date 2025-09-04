مریم آزمون: تکتک بازیکنانم ستاره هستند
به پرسپولیس آمدیم تا از نام بزرگ سرخها دفاع کنیم
مریم آزمون، سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس، در آستانه اولین حضور سرخپوشان در لیگ برتر زنان تأکید کرد که او و شاگردانش برای دفاع از نام بزرگ پرسپولیس وارد رقابتها میشوند. او بازیکنانش را «ستاره» و هواداران را «بزرگترین سرمایه پرسپولیس» دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مریم آزمون، سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس از این تیم به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی نام برد. تیم فوتبال زنان باشگاه پرسپولیس کمتر از ۱۰ روز دیگر برای اولین بار در لیگ برتر فوتبال زنان با تیم ایستا البرز به میدان خواهد رفت. پرسپولیسیها دومین سال حضور خود در فوتبال را سپری میکنند و خیلی زود موفق شدند به جمع تیمهای لیگ برتری راه پیدا کنند.
مریم آزمون، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و سرمربی حال حاضر تیم فوتبال پرسپولیس، درباره شرایط تیم و اتفاقات پیشرو توضیح داد.
وی گفت: خیلی هم زود نیست. از خارج از فوتبال که نیامدم. من از تیمهای ملی به لیگ برتر آمدم.
آزمون درباره وضعیت تیم و بازیکنان در آستانه شروع لیگ افزود: برای شروع، وضعیت تیم رضایتبخش است و بعد از هر تمرین تفاوت محسوسی را میتوان حس کرد. من از شرایط تیم برداشت مثبتی دارم.
سرمربی تیم بانوان پرسپولیس در خصوص دیدار برابر ایستا البرز خاطرنشان کرد: تکتک بازیکنان من ستاره هستند. برای حریف احترام قائلیم اما دختران پرسپولیس فوقالعاده هستند. تنها کمی زمان لازم داریم تا هر کدام از بازیکنان در این ترکیب جا بیفتند.
وی همچنین درباره جایگاه پرسپولیس در میان مدعیان قهرمانی لیگ گفت: مدیران باشگاه با نگاه قهرمانی برنامهریزی کردند و علاوه بر این، هواداران خوبی داریم که سرمایه تیم محسوب میشوند و مقصود ما این است که با حمایت و پشتیبانی آنها طوری حرکت کنیم که در نهایت نتیجه رضایتبخش کسب شود.