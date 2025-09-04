۲۸۰ روز مانده تا جام جهانی، نسل جدید در راه صحنه بزرگ

به گزارش ایلنا، تا این لحظه تنها ۱۳ تیم از ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک مشخص شده‌اند: استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، کره جنوبی، ازبکستان، کانادا، مکزیک، آمریکا، آرژانتین، اکوادور، برزیل و نیوزیلند. اما در اروپا، برای ۲۴ کشور از ۵۵ عضو یوفا، رقابت‌ها از همین حالا آغاز شده و این یعنی آخرین قطار برای بسیاری از بازیکنان جوان به‌زودی حرکت می‌کند.

تغییر بزرگ در ایتالیا با گتوزو

بزرگ‌ترین تحول در تیم ملی ایتالیا رخ داده است؛ پس از شکست سنگین ۳-۰ مقابل نروژ در ماه ژوئن، فدراسیون فوتبال این کشور لوچانو اسپالتی را برکنار کرد و جام جهانی را با جنارو گتوزو آغاز کرد. او که در جام جهانی ۲۰۰۶ قهرمان شد، حالا روی نیمکت آتزوری نشسته و ممکن است به چهار بازیکن جوان اولین بازی ملی را بدهد: مارکو کارنزه‌کی (آتالانتا)، فرانچسکو پیو اسپوزیتو (اینتر)، جووانی فابیان (بولونیا) و جووانی لئونی (لیورپول).

چهره‌های جدید در لاروخا

در تیم ملی اسپانیا، رودری هِرناندز و دنی کارواخال پس از مصدومیت‌های بلندمدت به ترکیب برگشته‌اند. همچنین، دو بازیکن جدید به نام‌های خسوس رودریگز (وینگر کومو) و خورخه دِ فروتوس (مهاجم رایو وایکانو) اولین دعوت ملی خود را تجربه می‌کنند.

فرانسه و رکورد عجیب اکتیکه

در فهرست تیم ملی فرانسه، هوگو اکتیکه از لیورپول بیش از دیگران جلب توجه می‌کند. او با رقم ۹۵ میلیون یورو به پرهزینه‌ترین بازیکنی تبدیل شده که بدون حتی یک بازی ملی، به اردوی فرانسه دعوت شده است. مگنس آکلیوش (موناکو) و لوکاس شوالیه (دروازه‌بان جدید پاری‌سن‌ژرمن) دیگر گزینه‌های احتمالی برای اولین بازی ملی هستند.

انگلیس، غیبت آرنولد و بازگشت رشفورد

فهرست انگلیس غیبت ترنت الکساندر-آرنولد را در خود دارد که از زمان ورود توماس توخل فقط ۲۶ دقیقه بازی کرده است. مارکوس رشفورد به ترکیب برگشته و چهار بازیکن احتمال اولین بازی ملی خود را دارند: الیوت اندرسون (ناتینگهام فارست)، جد اسپنس (تاتنهام)، یارل کوانسا (بایر لورکوزن) و جیمز ترافورد (منچسترسیتی).

آلمان، هلند، بلژیک: نسل بعدی در راه

یولیان ناگلز‌مان در تیم ملی آلمان در حال آزمایش ترکیب‌های جدید است. در این اردو، فین دامن (آوگسبورگ)، ان‌نامدی کالینز (آینتراخت فرانکفورت) و پل نبل (ماینتس) برای نخستین بار دعوت شده‌اند.

در هلند، رونالد کومان ممکن است در بازی مقابل لهستان و لیتوانی از رابین روفس (سنگربان جدید ساندرلند) و سم استین (فاینورد) استفاده کند.

در بلژیک، رودی گارسیا همچنان در حال بازسازی تیم است. مایک پندرس، مارتن وندووُردت، یواخیم سیس، شارل وان‌هوت و دیگو مورِیرا از جمله گزینه‌هایی هستند که ممکن است اولین بازی ملی‌شان را انجام دهند. مورِیرا در گذشته در رده‌های سنی پرتغال بازی کرده بود، اما حالا دوباره برای بلژیک بازی خواهد کرد.

آرژانتین؛ نسلی تازه در سایه قهرمانی

لیونل اسکالونی با وجود صعود قطعی آرژانتین، همچنان به بازیکنان جوان میدان می‌دهد. فرانکو ماستانتونو، خولیو سولر (بورنموث)، کلائودیو اچورری (لورکوزن)، آلان وارلا (پورتو) و خوزه مانوئل «فلاکو» لوپز (پالمیراس) از جمله چهره‌هایی هستند که ممکن است برابر ونزوئلا و اکوادور اولین بازی ملی‌شان را تجربه کنند.

برزیل با چهره‌هایی کمتر شناخته‌شده

از لیست کارلو آنچلوتی، نام‌هایی چون وینیسیوس، میلیتائو، رودریگو و اندریک غایب هستند. در عوض، چهره‌هایی چون هوگو سوزا (پالمیراس)، ویتینیو (بوتافوگو)، ژان لوکاس (باهیا)، ساموئل لینو (فلامنگو) و کایو ژرژ (کروزیرو) اولین حضور ملی‌شان را تجربه خواهند کرد. لینو به‌دلیل درخشش در فلامینگو و مصدومیت کنیا، در آخرین لحظه به اردو دعوت شد.

جمع‌بندی

در فاصله کمتر از ۲۸۰ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، بسیاری از بازیکنان جوان در تلاش‌اند تا در آخرین فرصت‌ها خود را به مربیان تیم‌های ملی ثابت کنند و وارد فهرست نهایی برای بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان شوند. باید دید کدام‌یک از آن‌ها موفق خواهند شد این رویا را به واقعیت تبدیل کنند.

