تمرین سبک تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با تاجیکستان
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز در هتل محل اقامت خود در دوشنبه تمرین سبکی برگزار کردند تا برای دیدار حساس مقابل تاجیکستان آماده شوند.

به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صبح روز پنجشنبه تمرین سبکی را برگزار کردند تا خود را برای دیدار حساس برابر تیم ملی تاجیکستان آماده کنند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و تاجیکستان از ساعت ۱۹ امروز به وقت تهران در چارچوب گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. این مسابقه اهمیت ویژه‌ای برای تیم ملی ایران دارد و کادر فنی تلاش می‌کند با حفظ آمادگی بازیکنان، بهترین عملکرد ممکن در زمین ارائه شود.

به همین منظور، بازیکنان تیم ملی صبح امروز در هتل محل اقامت خود تمرین سبکی انجام دادند. هدف از این تمرین، حفظ وضعیت بدنی و روحی بازیکنان، مرور برنامه‌های تاکتیکی ساده و جلوگیری از خستگی پیش از مسابقه بوده است. تمرین سبک شامل حرکات کششی، دویدن‌های سبک و تمرینات تکنیکی کوتاه بود تا بازیکنان انرژی کافی برای دیدار امشب داشته باشند.

کادر فنی تیم ملی زیر نظر مربیان  بدنساز و مربیان فنی نظارت دقیقی بر تمرین داشت تا مطمئن شود بازیکنان ضمن آرامش و تمرکز، آماده اجرای برنامه‌های تاکتیکی در میدان مسابقه هستند. این تمرین سبک بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی برای حضور موفق در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به شمار می‌رود و نشان‌دهنده اهمیت بالای بازی امشب برای شاگردان مربی تیم ملی است.

