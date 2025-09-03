نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛
خبر خوش برای بنگاههای اقتصادی فعال در فوتبال بانوان
نماینده مجلس شورای اسلامی خبر خوش به بنگاههای اقتصادی در زمینه فعالیت برای فوتبال بانوان داد.
به گزارش ایلنا، احمد راستینه، رئیس کمیته ورزشوجوانان مجلس شورای اسلامی در بازدید از محل مرکز ملی فوتبال ایران ضمن تشکر از رئیس و اعضای هیأترئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: ۳۰ سال ورزش حرفهای کردهام و میدانم موفقیتی حاصل نمی شود مگر این که یاد بگیری چگونه ضربه بخوری و بلند شوی و چگونه تجربه شکست را کسب بکنی و در آن باقی نمانی. در نظام جمهوری اسلامی ایران برخلاف همه هجمه های سنگین و تبلیغات دروغ علیه مردم، بیشینه سرمایهگذاری و جهت گیری به سمت ورزش بانوان بوده. من مطلع جامعه ورزشی هستم و ۲ دوره نمایندگی مجلسم را در کمیته ورزش مجلس گذراندم. تلاش کردیم منابع را به سمت توسعه زیرساخت ورزش بانوان جهت بدهیم. در نظام جامع باشگاه داری حکمی داریم که هر سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه ورزش بانوان رخ بدهد، با تایید فدراسیون کل هزینه اعتبار قابل قبول مالیاتی است. این یعنی جهش بزرگ در ورزش کشور. اگر هفته آینده رای آن را بگیریم، باید ورزش کشور را از این تاریخ به بعد تعریف کنیم، چون جهش بزرگی در ورزش بانوان کشور است.
وی در ادامه بیان داشت: از آقای تاج درخواست کمک دارم که روسای هیأتهای فوتبال را در سراسر کشور فعال کنند تا هفته بعد نمایندگان مجلس بر این اساس با طرح موافقت کنند چون دو سوم رای میخواهیم و کار بزرگی هم هست.
وی تاکید کرد: برای توسعه ورزش بانوان، معلولین و توانیابان و ورزش زورخانهای برنامه داریم. بانوان کشورمان شخصیت بزرگی هستند و در اوج محدودیتها و مشکلات، رعایت حجاب و هویت ایرانی ورزش می کنند و قهرمان می شوند. این اوج عظمت بانوی ایرانی است که جانانه از پرچم ایران دفاع میکنند. این وظیفه ما را سخت و سنگین میکند که بانوان کشور دارای فضای اختصاصی ورزشی باشند. به یاری خدا بعد از این قانون میبینیم در هر منطقه یک مجموعه ورزشی مختص بانوان خواهیم داشت. مالیات بخش خصوصی باید جهت پیدا کند به سمت توسعه زیرساخت ورزشی.
راستینه عنوان داشت: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال است جهت دار شده، در برنامه هفتم هم حکم کردیم و بیشینه بودجه ورزش از محل ۲۷ صدم است. امسال از مالیات کالاهای آسیب رسان ۱۰ درصد را سمت ورزش روانه کردیم. همه سالها این مالیات در بودجه میآمد اما وزارت بهداشت همهاش را برمیداشت چون در قانون تسهیم منابع نداشتیم اما ما این کار را کردیم تا ۱۰ درصد به توسعه ورزش برسد. ۳۸۰ شرکت دولتی داریم و عدد قابل توجهی منابع آنهاست که از سال قبل برای اولین بار آنان را در بودجه آوردیم و پس از مشکلی که در پارسال خوردیم و تنها به ۴ همت رسیدیم و ۳۰۰ میلیاردش به ورزش رسید، امسال در جدول ۱۲ از ۱۰ همت شرکتهای سودده این برنامه را نوشتیم.