آکانجی: به اینتر آمدم تا قهرمان چمپیونزلیگ شوم
مانوئل آکانجی، مدافع جدید تیم اینتر، پس از توافق با منچسترسیتی به جمع نراتزوریها پیوست و در اولین گفتوگوی خود از دلایل این انتقال و اهداف بزرگش پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، مانوئل آکانجی، مدافع ملیپوش سوئیسی، که در آخرین روز نقلوانتقالات تابستانی به صورت قرضی از منچسترسیتی راهی اینترمیلان شد، در نخستین مصاحبه خود با شبکه رسمی باشگاه از انگیزههایش برای این انتقال سخن گفت. این انتقال در شرایطی انجام شد که شکست سنگین اینتر برابر اودینزه، زنگ خطر را برای خط دفاعی تیم به صدا درآورده بود و نیمکتنشینیهای پیاپی بنجامین پاوار نیز نشانهای از احتمال جدایی او بود.
طبق مفاد قرارداد، آکانجی با قراردادی قرضی به ارزش حدود ۲ میلیون یورو راهی اینتر شده و در صورتی که نراتزوری قهرمان سریآ شود، این انتقال بهصورت دائمی خواهد بود. در غیر این صورت، باشگاه ایتالیایی اختیار خرید او را با مبلغ ۱۵ میلیون یورو در اختیار دارد. دستمزد این بازیکن نیز حدود ۵ میلیون یورو خالص در سال خواهد بود.
اشتیاق برای قهرمانی در اروپا
آکانجی پس از امضای قرارداد، در گفتوگو به تلویزیون رسمی باشگاه اینتر گفت: «برای من، اینتر بزرگترین باشگاه ایتالیا و یکی از بزرگترین باشگاههای دنیاست و طی سالیان گذشته بارها این را ثابت کردهاند. انتخاب این باشگاه برای من تصمیمی بسیار آسان بود. اینتر نشان داده که توانایی رسیدن به فینالهای بزرگ را دارد. امیدوارم دوباره به فینال لیگ قهرمانان برسیم و این بار آن را ببریم. ما دو سال پیش در فینال با هم روبهرو شدیم و حالا میخواهم اینتر برنده آن باشد.»
مقایسه سریآ با لیگهای دیگر
مدافع پیشین بوروسیا دورتموند و منچسترسیتی در ادامه درباره تفاوت فوتبال ایتالیا با دیگر لیگهایی که تجربه کرده نیز گفت: «این لیگ قطعاً با لیگ برتر انگلیس متفاوت خواهد بود؛ بوندسلیگا هم متفاوت بود. بازیهای زیادی از سریآ را تماشا کردهام و با تیمهای حاضر در این لیگ آشنایی دارم. واقعاً این لیگ را دوست دارم و این یکی از دلایلی بود که باعث شد به اینجا بیایم. بیصبرانه منتظرم تا سرمربی و سبک بازی تیم را از نزدیک بشناسم.»
با توجه به شرایط خط دفاعی اینتر، حضور آکانجی میتواند مهرهای کلیدی در ترکیب کریستین کیهوو در فصل جاری سریآ و لیگ قهرمانان باشد. نراتزوریها امیدوارند با استحکام بیشتر در عقب زمین، مسیر بازگشت به فینال اروپا را هموار کنند.