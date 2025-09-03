اختلاف نجومی: بارسلونا چگونه با غولهای اروپا رقابت میکند؟
بارسلونا در حالی پنجره نقلوانتقالات تابستانی ۲۰۲۵ را پشت سر گذاشت که در مقایسه با رقبا، تقریباً هیچ هزینهای برای خرید بازیکن نپرداخت. تفاوت فاحش سرمایهگذاری باشگاه اسپانیایی با سایر قدرتهای اروپا، بار دیگر ضعف ساختار مالی این باشگاه را در مقایسه با سطح رقابت لیگ قهرمانان اروپا آشکار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، بارسلونا در مجموع فقط ۲۷ میلیون یورو برای خرید بازیکن پرداخت کرده؛ رقمی که بیشتر آن مربوط به جذب «خوان گارسیا» با ۲۵ میلیون یورو بوده و «بردغجی» هم حدود ۲ میلیون هزینه داشته است. «مارکوس رشفورد» نیز بدون پرداخت هزینه، بهصورت قرضی به تیم پیوست. این در حالی است که لیورپول با پرداخت ۴۸۲ میلیون یورو، ۱۸ برابر بیشتر از بارسا در تابستان امسال سرمایهگذاری کرده و تنها انتقال «الکساندر ایساک» از نیوکاسل به مبلغ ۱۴۴ میلیون یورو، پنج برابر کل خریدهای بارسلونا بوده است.
تسلط بیرقیب انگلیسیها
طبق دادههای ترنسفرمارکت، ۶ تیم لیگ برتر انگلستان در صدر لیست هزینهکرد در میان تیمهای حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان قرار دارند: لیورپول (۴۸۲ میلیون)، چلسی (۳۲۵)، آرسنال (۲۹۳)، نیوکاسل (۲۸۸)، تاتنهام (۲۱۰) و منچسترسیتی (۲۰۶). پس از آنها، اتلتیکومادرید با ۱۷۶ میلیون و رئال مادرید با ۱۶۷ میلیون یورو قرار دارند. این ارقام نشان میدهد که مشکل سرمایهگذاری پایین، فقط مختص بارسا نیست، بلکه یک معضل برای تمام لالیگاست.
بحران داخلی در لالیگا
با نگاهی به دیگر تیمهای اسپانیایی، وضعیت حتی نگرانکنندهتر است. ویارئال چهار برابر بارسلونا خرج کرده، بتیس دو برابر، و خیرونا نیز با رقمی معادل کاتالانها وارد بازار شده است. در حالی که در دهههای اخیر، بارسا و رئال همواره پرهزینهترین تیمهای لالیگا بودهاند، حالا ورود اتلتیکو به جمع بزرگان هزینهکرد بهدلیل بازسازی ترکیب و درآمدهای اروپایی آنها قابلدرک است، اما افت بارسلونا نگرانکننده است.
فقط ۱۱۰ میلیون در سه سال
این محدودیت مالی جدید نیست. بارسا طی سه فصل اخیر تنها ۱۱۰ میلیون یورو برای جذب ۶ بازیکن شامل گارسیا، بردغجی، دنی اولمو، پائو ویکتور، ویتور روکه و اوریول رومئو پرداخت کرده است؛ عددی که کمتر از تنها خرید لیورپول برای ایساک است.
قانون ۱:۱ و تأخیر در تأیید درآمد
بارسلونا همچنان تحت محدودیتهای قانون ۱:۱ فیرپلی مالی قرار ندارد و امید داشت تابستان امسال با تأیید درآمد حاصل از جایگاههای VIP نیوکمپ، این وضعیت تغییر کند. اما تأیید نهایی این منبع درآمدی انجام نشد و این وضعیت باعث شد مدیر ورزشی باشگاه، دکو، عملاً قادر به برنامهریزی مشخص برای خرید نباشد.
مزیت لاماسیا
تنها نقطه اتکا بارسلونا، ستارههای جوان لاماسیاست. بازیکنانی چون لامین یامال، کوبارسی، بالده، گاوی، اریک گارسیا، فرمین لوپز و کاسادو، در کنار پدری و آرائوخو، استخوانبندی اصلی تیم را تشکیل میدهند و بارسا بهلطف آنها، علیرغم مشکلات مالی، همچنان قدرت رقابت بالایی دارد.
درآمدزایی دکو
نکته امیدوارکننده برای بلوگرانا، فروش بازیکنانی است که در مجموع ۵۰ میلیون یورو درآمدزایی کردهاند؛ عددی که دو برابر هزینهکردشان بوده است. همچنین، حفظ ستارهها در برابر پیشنهادهای اغواکننده دیگر باشگاهها، بخشی از موفقیت مدیریت ورزشی محسوب میشود.