غیبت ستاره و کاپیتان عربستان در فیفادی شهریور

سالم الدوسری با مصدومیت از ناحیه کمر مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، سالم الدوسری پس از سفر همراه با کاروان تیم ملی عربستان به جمهوری چک برای انجام دو مسابقه تدارکاتی، در تمرین سعودی‌ها دچار مصدومیت از ناحیه بالای ران شد و وضعیتش برای حضور در دو بازی با مقدونیه شمالی و چک در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

بنابر گزارش الریاضیه، سالم الدوسری روز گذشته برای بررسی آسیب‌دیدگی‌اش در ناحیه کمر تحت آزمایش تصویربرداری قرار گرفت و همین موضوع شانس حضور او در بازی پنج‌شنبه را کاهش داده، اما تصمیم نهایی در این خصوص امروز چهارشنبه اعلام خواهد شد.

ستاره الهلال در نخستین جلسه تمرینی اردوی آماده‌سازی عربستان در جمهوری چک دچار درد کمر شد و ناچار به ترک زمین شد تا احتمالا مقابل مقدونیه غایب باشد.

کاروان تیم ملی عربستان یکشنبه وارد پراگ شد و از روز بعد تمرینات خود را با هدایت هروه رنار آغاز کرد. سرمربی فرانسوی تمرکز ویژه‌ای بر تقویت سازماندهی هجومی تیم داشت تا شاگردانش را برای دو دیدار دوستانه برابر مقدونیه شمالی و جمهوری چک آماده کند، اما سالم از جریان تمرینات خارج شد.

این اردو بخشی از برنامه آماده‌سازی «سبزها» برای دیدار حساس مقابل اندونزی و عراق در مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی ماه آینده است که مصدومیت سالم الدوسری می‌تواند ضربه بزرگی به آنها بزند.

