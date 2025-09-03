پاسخ وحید هاشمیان به حواشی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس در گفت‌وگوی تازه خود در مورد حواشی بسیار زیاد این روزهای پیرامون پرسپولیس صحبت می‌کند و به ابهامات پاسخ می‌دهد. سرمربی سرخ‌ها به حمایت از بازیکنان حال حاضر پرسپولیس پرداخت و از تلاش برای تقویت اسکواد تیم صحبت کرد.

هاشمیان از زمانی که جانشین اسماعیل کارتال شد با چالش‌های بسیار زیادی رو به رو بوده که حالا بعد از گذشت دو هفته از شروع رقابت‌های لیگ این حواشی به حداکثر رسیده است‌. بازیکن سابق تیم ملی ایران در حالی هدایت سرخ‌ها را برعهده گرفت که بخش اعظم نقل و انتقالات با کارتال شروع شده بود و اسکواد متوازنی در اختیار او قرار نگرفت. با این حال در مدت اخیر فشارهای زیادی در مورد برخی بازیکنان مطرح شد. سرمربی سرخپوشان حالا با حمایت قاطع از بازیکنانش پشت آنها ایستاده است.

هاشمیان در ابتدا راجع به حواشی گفت: طبیعی است که همواره تیمهای بزرگ حاشیه‌هایی خواهند داشت و طبیعی است که هواداران که سرمایه اصلی ما هستند، نگران تیم باشند و هدف تمامی ما خوشحالی و رضایت آنهاست. اما از اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاده خیلی ناراحتم. تیم من نیاز دارد در آرامش کارش را ادامه بدهد اما کسانی خواسته یا ناخواسته دارند آرامش را از ما می‌گیرند.

هاشمیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با حمایت از تک تک بازیکنان پرسپولیس، تاکید کرد: خوشبختانه کادر مربیگری، مدیر تیم، بازیکنان حرفه‌ای ما و تمامی اعضای تیم و باشگاه برای رسیدن به اهدافمان سخت در تلاش هستیم و‌رفتاری حرفه ای و منطقی با حواشی خواهیم داشت. طبیعتا گوش به تمامی انتقادهای سازنده خواهیم داد و از آنها استفاده خواهیم کرد.

هاشمیان در حمایت از بازیکنانش گفت: تمام بازیکنانی که اکنون در تیم پرسپولیس حضور دارند مورد حمایت کامل من و اعضای کادر فنی قرار دارند و تمام قد از همه‌ آنها دفاع می‌کنم. اگر بازیکنی با ما تمرین می‌کند یعنی به نظر من و همکارانم شایستگی حضور در پرسپولیس را دارد. من اجازه نمی‌دهم کسی شایستگی این بچه‌ها را زیر سوال ببرد. اسم این هر چه باشد، دلسوزی برای پرسپولیس و فوتبال نیست.

سرمربی پرسپولیس خطاب به هواداران گفت: ما در ابتدای یک راه روشن هستیم. بازیکنان از شروع تمرینات تاکنون با انگیزه، حرفه‌ای و میل به پیشرفت تلاش کردند و با اتحاد تیمی که در مقابل سپاهان به نمایش گذاشتند، نشان دادند که در مسیر خوبی قرار دارند. لیگ تازه شروع شده، ما هم از دو بازی ۴ امتیاز گرفته‌ایم و از رقبای اصلی‌مان عقب نیستیم. در یکی دو پست تلاش می‌کنیم تیم را تقویت کنیم ولی همه یادمان باشد که حتی بهترین بازیکنان دنیا هم اگر دور هم جمع شوند، تا زمانی که آرامش نداشته باشند و تمرکزشان روی فوتبال و تمرینات نباشد، شانس زیادی برای موفقیت نخواهند داشت.

هاشمیان در پایان گفت: ارتباط خوبی را با آکادمی در جهت تزریق بازیکنان با استعداد و آینده‌دار به تیم آغاز کرده‌ایم و قطعا اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

