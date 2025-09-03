اعلام ترکیب تیم ملی امید مقابل هنگکنگ
ترکیب تیم ملی امید ایران برای دیدار با هنگکنگ در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳سال آسیا مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران امروز چهارشنبه و از ساعت ۱۸ به وقت تهران ، اولین بازی خود را برابر هنگ کنگ در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳،سال آسیا برگزار می کند .
امیدرضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه وارد زمین کند :
محمد خلیفه ، مسعود محبی ، فرزین معامله گری ،ارشیا وثوقی فرد ، سید مهدی مهدوی ، امیرمحمد رزاقی نیا ، پوریا لطیفی فر ، عباس حبیبی ، عرفان جمشیدی ، یادگار رستمی ، سعید سحرخیزان.