به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران امروز چهارشنبه و از ساعت ۱۸ به وقت تهران ، اولین بازی خود را برابر هنگ کنگ در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳،سال آسیا برگزار می کند .

امیدرضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه وارد زمین کند :

محمد خلیفه ، مسعود محبی ، فرزین معامله گری ،ارشیا وثوقی فرد ، سید مهدی مهدوی ، امیرمحمد رزاقی نیا ، پوریا لطیفی فر ، عباس حبیبی ، عرفان جمشیدی ، یادگار رستمی ، سعید سحرخیزان.

